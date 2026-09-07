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7 de septiembre de 2026 - 16:26
Jujuy.

Alerta en Palpalá: crecen las consultas por consumo problemáticos en niños y adolescentes

Bibiana Medina y Valeria Sánchez contaron cómo trabajan con chicos y familias vulnerables y pidieron colaboración para sostener la asistencia en Palpalá.

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El espacio forma parte del movimiento Ni un pibe menos por la droga y funciona dentro de un programa de Sedronar.

“Llegan muchas familias, muchos niños y muchos adolescentes con problemáticas de consumo y con diferentes situaciones vinculadas a esa realidad” “Llegan muchas familias, muchos niños y muchos adolescentes con problemáticas de consumo y con diferentes situaciones vinculadas a esa realidad”

El acompañamiento de niños y adolescentes

Las referentes señalaron que quienes concurren al dispositivo provienen de distintos barrios de Palpalá e incluso de otras localidades. Entre los factores que aparecen con mayor frecuencia mencionaron los conflictos intrafamiliares, la falta de acompañamiento de adultos responsables y las características del entorno en el que crecen los chicos.

Sánchez explicó que, en algunos casos, los adolescentes llegan acompañados por sus familias, aunque también existen situaciones en las que no cuentan con una red adulta estable.

“No todos tienen familia, no todos tienen un adulto responsable o, si bien hay un adulto, no siempre refleja la responsabilidad que necesitan los adolescentes y los niños”, indicó.

Cuando un chico deja de concurrir, el equipo intenta sostener el vínculo y realiza acompañamientos domiciliarios para evitar que abandone el espacio.

La propuesta incluye desayuno, almuerzo, clases de apoyo, actividades recreativas y acompañamiento psicológico, con el objetivo de generar un lugar de contención y pertenencia.

“Tratamos de que los chicos concurran, que se sientan parte del dispositivo, que lo sientan como su casa” “Tratamos de que los chicos concurran, que se sientan parte del dispositivo, que lo sientan como su casa”

“Tratamos de que los chicos concurran, que se sientan parte del dispositivo, que lo sientan como su casa”

Prevención del suicidio: una tarea durante todo el año

El próximo 10 de septiembre, en el marco de las actividades vinculadas a la prevención del suicidio, se realizará en la Casa de la Cultura de Palpalá un encuentro denominado “Creo en Mí”.

La propuesta contará con la participación de adolescentes de cuarto y quinto año de colegios secundarios, además de jóvenes que actualmente no se encuentran escolarizados.

Desde el espacio remarcaron que la prevención no debe limitarse a una fecha específica ni únicamente a las actividades de Septiembre Amarillo.

“Esto de la prevención tiene que ser un trabajo arduo. Nosotros lo venimos trabajando durante todo el año”, remarcaron.

Qué donaciones necesitan

De cara a la actividad del 10 de septiembre, el equipo está recibiendo donaciones de elementos que puedan entregarse o sortearse entre los adolescentes participantes.

Entre las principales necesidades mencionaron:

  • útiles y material escolar;
  • calzado;
  • alimentos;
  • pequeños regalos para los jóvenes que participen del encuentro.

Desde la institución señalaron que suelen recibir ropa con frecuencia, pero actualmente existe una mayor necesidad de calzado y alimentos.

Dónde funciona el espacio

La Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario Manitos Traviesas se encuentra en Pablo Soria 448, barrio 18 de Noviembre, Palpalá.

También trabaja articuladamente con distintos CAPS y con el Hospital Wenceslao Gallardo, especialmente a través de las áreas de Trabajo Social.

Quienes necesiten acompañamiento, quieran realizar una consulta o colaborar pueden acercarse directamente al espacio o contactarse a través de las redes sociales de CAC Manitos Traviesas.

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