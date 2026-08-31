Mini atletismo inclusivo: diez escuelas participarán en Palpalá

Diez escuelas de Palpalá participarán de una jornada donde estudiantes con y sin discapacidad competirán juntos en pruebas de atletismo.

Diez escuelas de Palpalá participarán de una jornada donde estudiantes con y sin discapacidad competirán juntos en pruebas de atletismo.

El próximo miércoles 2 de septiembre , estudiantes de diez instituciones educativas de Palpalá participarán del Segundo Encuentro Inclusivo de Mini Atletismo Escolar, una jornada pensada para compartir el deporte en igualdad de condiciones, con alumnos con y sin discapacidad formando parte de los mismos equipos.

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La actividad será en el Club Altos Hornos Zapla , de 8.30 a 11.30, y es impulsada por la Escuela de Configuración de Apoyo N°11 “Profesor Luis Braille”, con acompañamiento del Profesorado de Educación Física y la Secretaría de Deportes.

El profesor Manuel Alejandro Pérez , integrante de la institución organizadora, explicó que el formato fue adaptado para garantizar la participación conjunta de todos los estudiantes. “ Invitamos a diez escuelas de Palpalá, donde vamos a organizar un torneo de mini atletismo en el que los chicos con discapacidad y sin discapacidad van a estar corriendo, lanzando y saltando ”, señaló.

La propuesta toma como base un formato utilizado por la Federación Internacional de Atletismo , al que los docentes realizaron adaptaciones de acuerdo con las características de los participantes.

Durante la jornada habrá diferentes estaciones destinadas a:

Carreras.

Lanzamientos.

Saltos.

Actividades adaptadas según las necesidades de cada estudiante.

Una de las particularidades será la conformación de los equipos. En lugar de competir únicamente representando a su propia escuela, los grupos estarán integrados por estudiantes de las distintas instituciones participantes.

“Cada equipo va a estar conformado por cada una de las instituciones que nos van a estar visitando. De tal manera que, cuando termine esta jornada, todas las instituciones van a ser ganadoras”, explicó Pérez.

Mismos juegos, elementos y espacios

El profesor destacó que el objetivo central es que la inclusión ocurra dentro de la propia actividad deportiva y no mediante circuitos separados.

“Los chicos van a estar participando con los mismos juegos, con los mismos elementos y con el mismo espacio, conformando un equipo” “Los chicos van a estar participando con los mismos juegos, con los mismos elementos y con el mismo espacio, conformando un equipo”

Para Pérez, estos encuentros también permiten reforzar al deporte como una herramienta de integración y acompañamiento social.

“El deporte como una contención social es muy importante, tanto para las personas con discapacidad como para las personas sin discapacidad”, “El deporte como una contención social es muy importante, tanto para las personas con discapacidad como para las personas sin discapacidad”,

El deporte como espacio de autonomía y superación

Durante la entrevista, Pérez destacó los cambios que observa en estudiantes que participan regularmente de actividades deportivas. Entre ellos mencionó especialmente la autosuperación, la autonomía y la posibilidad de proponerse nuevos objetivos.

Recordó el caso de alumnos que participaron en los Juegos Nacionales Evita y luego transmitieron esa experiencia a otros compañeros, generando entusiasmo por comenzar a entrenar y competir.

“El desafío de los que ya habían viajado era mantenerse. Hay que hacer marca, hay que ganar. Primero tenemos que ir superando etapas y, si los resultados se dan, vamos a volver a viajar”, contó.

El docente también remarcó que estas experiencias trascienden la competencia. Los viajes y encuentros ayudan a desarrollar actividades cotidianas como mantener el orden, organizar sus pertenencias y desenvolverse con mayor autonomía fuera del hogar.

Jujuy y sus antecedentes en deporte adaptado

Pérez resaltó además el desempeño que históricamente tuvieron deportistas jujeños en competencias nacionales.

“Jujuy en los Juegos Nacionales Evita siempre marcó diferencia obteniendo medallas en distintos tipos de discapacidades, sean sensoriales, motrices o intelectuales” “Jujuy en los Juegos Nacionales Evita siempre marcó diferencia obteniendo medallas en distintos tipos de discapacidades, sean sensoriales, motrices o intelectuales”

Como ejemplo mencionó a Pablo González, quien durante la edición anterior de los Juegos Evita consiguió cinco medallas de oro y continúa desarrollándose deportivamente con posibilidades de competir en instancias de mayor nivel.

Las dificultades para entrenar

El profesor también puso el foco en uno de los desafíos cotidianos: encontrar infraestructura adecuada y segura para los entrenamientos. Explicó que muchas veces deben compartir instalaciones con otras actividades deportivas y adaptar horarios y espacios. En el caso de atletas ciegos, por ejemplo, señaló que resulta fundamental evitar elementos que puedan generar golpes o interrupciones durante los entrenamientos.

También mencionó situaciones en pistas municipales donde ingresan bicicletas o incluso vehículos, algo que puede representar un riesgo para quienes están realizando una práctica deportiva.

“Es muy grande el abanico de dificultades que muchas veces uno afronta en este contexto” “Es muy grande el abanico de dificultades que muchas veces uno afronta en este contexto”

El trabajo entre escuela, familia y docentes

Para Pérez, el acompañamiento deportivo y educativo requiere el trabajo conjunto de varias partes.

“Son los profes, son los chicos y es la familia. Una de esas patas está medio renga y es como toda silla: esa silla se cae” “Son los profes, son los chicos y es la familia. Una de esas patas está medio renga y es como toda silla: esa silla se cae”

Por eso, además de la actividad del próximo miércoles, destacó la necesidad de continuar fortaleciendo la capacitación docente, la infraestructura y los espacios donde las personas con discapacidad puedan practicar diferentes disciplinas.

El Segundo Encuentro Inclusivo de Mini Atletismo Escolar buscará justamente avanzar en esa dirección: compartir una misma actividad, dentro de un mismo espacio y con las mismas posibilidades de participación.