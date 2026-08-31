Canicheada en Jujuy: organizan la primera juntada de caniches

Una nueva propuesta para compartir con los amigos de cuatro patas llegará a San Salvador de Jujuy. El domingo 6 de septiembre se realizará la primera “ Canicheada Jujuy ” , un encuentro pensado para disfrutar de una tarde al aire libre junto a las mascotas y, al mismo tiempo, colaborar con un refugio de animales.

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La actividad comenzará a las 15 horas en la Plaza de los Honguitos, frente a la punta del Parque San Martín , y surgió inspirada en el tradicional encuentro de salchichas que reúne a familias y mascotas.

Angie Snopek, una de las organizadoras, contó que la propuesta nació a partir de esa experiencia y del amor por los animales. “ Nuestra idea nació inspirada en el encuentro de salchichas. Nos pareció un momento muy hermoso ”, explicó.

A partir de esa iniciativa decidieron organizar una jornada propia para los caniches y otros perros, con un objetivo solidario.

Una entrada solidaria para ayudar a un refugio

Uno de los principales objetivos de la Canicheada será colaborar con la Asociación Amigos del Animal. Para participar, los asistentes deberán llevar alimento balanceado, que será destinado al refugio.

“Desde el corazón y la ayuda decidimos que tenga un tinte solidario”, explicó Snopek.

La intención es que la jornada permita reunir a familias y personas que comparten el amor por los animales, mientras se aporta a quienes trabajan con perros que necesitan asistencia.

Una tarde para compartir en familia

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro para que los perros puedan compartir y sus familias disfruten de una tarde diferente.

Desde la organización remarcaron la importancia de que cada persona sea responsable de su mascota durante toda la actividad, para garantizar una convivencia segura entre animales, niños y adultos.

La Canicheada tendrá además una cuenta oficial en Instagram: @canicheadajujuy, donde se podrá encontrar información sobre el encuentro.

Caniche (Foto: Food for Joe)

Recomendaciones para asistir con tu mascota

Desde la organización difundieron una serie de recomendaciones para quienes quieran participar:

Llevar al perro con correa en todo momento .

. Llevar bolsas para recoger sus necesidades.

No llevar animales enfermos.

Procurar que los perros sean sociables.

Tener las vacunas al día .

. Supervisar a la mascota durante toda la jornada.

No soltar a los perros.

Llevar agua y un recipiente para que puedan hidratarse.

Protegerlos del sol.

Respetar el espacio de otros animales y evitar acercamientos forzados.

Los niños deberán estar acompañados por un adulto.

Además, la actividad se suspenderá en caso de lluvia.

Cuándo y dónde será la Canicheada Jujuy