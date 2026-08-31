Investigan la muerte de una joven de 22 años tras un episodio con su pareja en San Pedrito

La muerte de una joven de 22 años es investigada luego de un episodio ocurrido durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en inmediaciones de avenida Almirante Brown y calle Saravia, del barrio San Pedrito en San Salvador de Jujuy. La mujer fue asistida inicialmente por personal del SAME y posteriormente falleció en el hospital. En el lugar también fue atendido un hombre de 37 años, pareja de la joven, quien permanece internado en el Hospital Pablo Soria bajo custodia policial.
La investigación deberá determinar qué sucedió durante los momentos previos a la descompensación de la mujer, cuáles fueron las causas de su fallecimiento y si existe responsabilidad penal de otra persona.
El hecho se registró aproximadamente a las 2.30 de la madrugada. Personal policial fue alertado sobre una situación en la vía pública y, al llegar al lugar, encontró a las personas involucradas y comenzó las actuaciones correspondientes.
La oficial de Policía Emilce Ceballos indicó que se trabaja ante una posible muerte violenta, aunque todavía resta establecer la mecánica del deceso.
“Aparentemente se trataría de una muerte violenta” “Aparentemente se trataría de una muerte violenta”
El hombre estaba en el lugar cuando llegó la Policía
Ceballos confirmó que el hombre que acompañaba a la joven se encontraba en el sector al momento de la llegada del personal policial: “Había un hombre que estaba acompañándola. Aparentemente estaría vinculado sentimentalmente, por lo que estamos a la espera de las directivas que puedan impartir para que se pueda dilucidar bien la mecánica del deceso”, explicó.
El ayudante fiscal dispuso que quede bajo custodia mientras avanzan las medidas investigativas. “Al llegar el personal policial se encontraba en el lugar, por lo que se lo puso a disposición de la Justicia”, agregó el oficial.
El hombre, de 37 años, permanece además con custodia policial mientras se define su situación procesal.
Investigan si hubo una discusión previa
Dentro de la investigación también se intenta establecer qué ocurrió antes de la muerte de la joven. Una mujer de 45 años, amiga de la víctima, manifestó haber presenciado una discusión de pareja. Según su relato inicial, el hombre habría agredido físicamente a la joven y posteriormente la habría retirado del interior de una camioneta Toyota blanca.
La testigo fue convocada para brindar declaración formal y ampliar la información sobre lo sucedido. Además, la Policía busca reunir testimonios de otras personas que pudieron haber circulado por el sector durante la madrugada.
“Seguramente algún vehículo, algunos transeúntes. Esto está cerca también de lo que fue la estación de servicio, así que estamos a la espera de todos los datos que se puedan aportar”, explicó Ceballos.
Qué busca determinar la investigación
Una de las cuestiones centrales será establecer cómo se produjo la muerte de la joven y si existió una agresión previa vinculada directamente con el fallecimiento.
Por ahora, la investigación deberá determinar:
- Qué ocurrió durante la discusión.
- Si existieron agresiones físicas.
- Qué sucedió durante los minutos posteriores.
- Cuál fue la causa médica del fallecimiento.
- Qué participación tuvo el hombre de 37 años.
- Qué otros testimonios pueden aportar información.
Por el momento, no se informó una imputación formal ni una calificación definitiva de la causa. Será la investigación la que determine si corresponde avanzar con una acusación y bajo qué figura penal.
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