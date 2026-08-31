A tres años de su muerte, el recuerdo de Silvina Luna sigue intacto

Cada 31 de agosto vuelve a hacerse presente el recuerdo de una pérdida que aún genera dolor . Hace tres años fallecía Silvina Luna , a los 43 años , luego de más de una década marcada por graves problemas de salud que se iniciaron tras una intervención estética y terminaron provocando un deterioro irreversible de su salud .

Con el paso del tiempo, la historia de Silvina Luna trascendió el sufrimiento y pasó a representar también una lucha constante , marcada por su fortaleza y sus ganas de seguir adelante. Incluso durante las etapas más complejas, mantuvo una actitud orientada a no perder la esperanza .

Durante años tuvo que enfrentar las secuelas del procedimiento llevado a cabo por Aníbal Lotocki . Las consecuencias de aquella intervención provocaron un deterioro gradual de su salud y derivaron finalmente en serias complicaciones renales .

Durante años, la actriz y modelo tuvo que realizarse sesiones de diálisis mientras aguardaba un trasplante renal que finalmente nunca pudo concretarse . Su día a día pasó a estar marcado por internaciones, controles, estudios y tratamientos médicos , además de la incertidumbre y el constante desafío de convivir con un organismo que progresivamente limitaba sus posibilidades.

Sin embargo, detrás de ese cuadro de salud había una mujer que mantenía intactas sus ganas de vivir. Tal vez por eso, algunas de las palabras que pronunció durante sus últimos años fueron adquiriendo, con el tiempo, un significado todavía más profundo.

Silvina era consciente de que se encontraba frente a una de las etapas más complejas de su vida, aunque aun así conseguía reunir fuerzas para pensar en el futuro, expresar aquello que anhelaba y sostenerse en lo que más valoraba: seguir viviendo.

Las palabras de Silvina Luna que reflejaron sus ganas de vivir

Durante una de sus últimas conversaciones televisivas, entrevistada por Ángel de Brito, pronunció unas palabras que, con el paso del tiempo, adquirieron una carga emocional todavía mayor. Entre la fortaleza, la vulnerabilidad y su profundo deseo de continuar, Silvina manifestó: “Uno saca el poder de donde pueda para seguir viviendo, a mí me encanta vivir, me gusta la vida ¡Quiero vivir!”.

Esas palabras, dichas en un momento en el que todavía luchaba por salir adelante, hoy parecen condensar el recorrido de toda su vida. En su mensaje no había lugar para la resignación, sino el reflejo de una mujer que buscaba fuerzas de donde pudiera, incluso cuando el agotamiento, el sufrimiento y la incertidumbre se habían convertido en parte de su cotidianidad. Silvina quería seguir viviendo.

Su deseo era permanecer, continuar adelante y volver a disfrutar, en la medida de lo posible, de una vida que durante años había estado marcada y limitada por las secuelas de aquella intervención.

En esa misma entrevista, Silvina también dejó entrever hasta qué punto la situación la afectaba en el plano personal. Con absoluta sinceridad, había reconocido: “Yo intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando… y las transito como puedo”.

Una expresión breve, pero cargada de una profunda humanidad, que permitía vislumbrar una realidad que muchas veces permanecía oculta detrás de las fotografías, los escenarios, la televisión y sus apariciones ante el público: el temor, el agotamiento, la incertidumbre y el esfuerzo de seguir adelante, incluso en aquellos momentos en los que encontrar la manera de hacerlo parecía especialmente difícil.

El impacto de su muerte que trascendió la televisión

A tres años de su fallecimiento, aquellas palabras pronunciadas durante el proceso de enfermedad adquieren una carga diferente. Lo que en aquel momento fueron declaraciones hechas en medio de una situación dolorosa, hoy pueden leerse como un reflejo de la forma en que Silvina afrontó su vida y sus dificultades.

el juez Luis Schelgel decidió que la muerte de Silvina Luna no sea investigada como un homicidio.

Al recordarlas, vuelven a conmover y estremecer a quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos y también a las miles de personas que siguieron su trayectoria desde sus comienzos en la televisión.

Su fallecimiento tuvo una repercusión que trascendió ampliamente el ámbito televisivo. La noticia provocó una profunda tristeza entre sus colegas, amigos y compañeros de trabajo, pero también alcanzó a las miles de personas que habían acompañado su trayectoria durante más de 20 años.

Para muchos de ellos, se trataba de despedir a alguien cuya vida habían visto evolucionar, atravesar distintas etapas y enfrentar momentos difíciles. Cada nuevo aniversario de su muerte vuelve a traer ese dolor al presente.

Al cumplirse tres años de su fallecimiento, las plataformas digitales volvieron a ser utilizadas como un lugar para mantener viva su memoria. En las redes se multiplicaron las imágenes, grabaciones, anécdotas y palabras de afecto de aquellas personas que compartieron con ella distintos momentos a lo largo de su vida.

Entre los que decidieron recordarla estuvo Gustavo Conti, uno de sus amigos más cercanos desde la época de Gran Hermano, el reality que significó un punto de inflexión en la trayectoria de ambos.

Conti decidió homenajearla desde un lugar personal y cargado de cariño, poniendo en primer plano el vínculo que construyeron desde su paso por las cámaras y que logró mantenerse intacto mucho después de que finalizara el reality. En su mensaje, dejó plasmada la vigencia de ese afecto y escribió: “Hoy 3 años ya gordita hermosa… El tiempo pasa, tan rápido …pero nunca te fuiste, todos los días rezo por vos y recuerdo lo inmensamente que fuiste siempre. Solamente recuerdos, sonrisas y todo lo lindo que vivimos nosotros”.

El texto de Conti continuó con una reflexión que deja en evidencia el profundo cariño que sentía por Silvina: “Amor, alegría y sobre todo la calidad de persona que te destacaba de un ser humano común.. hoy deseo de que estés en paz, aunque me deje gusto a poco no saber nada nuevo vos. Siempre presente, Silvina”.

Los homenajes de sus amigos

Por su parte, Leo García también quiso sumarse a los homenajes y compartir un recuerdo. La fecha tiene para el músico un significado particular, ya que el 31 de agosto coincide con su cumpleaños. Aun así, entre los numerosos saludos que recibe cada año, encontró un momento para evocar a Silvina, con quien compartió una etapa de su vida y a quien continuó guardando en un espacio significativo de sus recuerdos.

A través de sus redes, el músico hizo coincidir su propio cumpleaños con el recuerdo de Silvina, a quien evocó con especial cariño por el vínculo que ambos llegaron a compartir. En ese sentido, escribió: “Hoy lunes 31 de agosto es mi cumpleaños, entre tanta gente más, pero también quiero recordar el aniversario de una persona que adoro porque tuve el honor de conocerla y pasar un tiempo juntos, Silvina Luna”.

En su publicación, García también destacó las cualidades que más recordaba de ella y la manera en que se relacionaban. “Una persona inolvidable de amor puro con un desenfado total, sentí que me hablaba desde el corazón siempre”, expresó.

Han transcurrido tres años desde su muerte, pero la figura de Silvina continúa presente en el recuerdo de quienes tuvieron la posibilidad de conocerla y también en el de aquellos que, sin haber tenido un vínculo personal con ella, sintieron que su historia ocupaba un lugar cercano en sus propias vidas. Quizás esa permanencia en la memoria sea una de las maneras más significativas de trascender.

Pasaron tres años desde aquel día, aunque para las personas que la amaron y la acompañaron, Silvina Luna sigue estando presente de alguna manera.