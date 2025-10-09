Indagarán a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna: de qué lo acusan

Piden la indagatoria de Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna: de qué lo acusan.

A poco más de un año de la muerte de Silvina Luna , la causa judicial avanzó con un nuevo pedido. El fiscal interino Pablo N. Turano , a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, pidió al juez Santiago Bignone que se investigue al cirujano Aníbal Lotocki , señalándolo como “responsable penalmente” por el fallecimiento de la actriz.

En su escrito, el fiscal argumentó que la conducta del profesional fue determinante en el desenlace fatal. De acuerdo con el informe pericial , la causa del fallecimiento fue un fallo multiorgánico producto de una hipercalcemia severa , consecuencia de la inyección de polimetilmetacrilato (PMMA) que el controvertido médico le había aplicado años atrás en glúteos y piernas durante intervenciones estéticas.

El escrito del fiscal subraya que la conducta de Lotocki no solo causó las lesiones que ya habían motivado su condena previa por “lesiones graves” , sino que también implicaba un deber de cuidado y salvamento hacia Luna . “Estaba obligado a tomar medidas para revertir o al menos mitigar el daño ocasionado”, afirmó Turano , señalando que la falta de acción frente a ese deber terminó conduciendo al fallecimiento .

Asimismo, el fiscal recordó que las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió la ex Gran Hermano entre 2011 y 2012 —una de ellas con fines correctivos — provocaron la aparición de granulomas que se desplazaron por su organismo, afectaron diversos órganos y desencadenaron un cuadro crónico que obligó a la actriz a enfrentar prolongados tratamientos médicos .

La presentación judicial fue promovida por el letrado Fernando Burlando, apoderado de Ezequiel Luna, hermano de la fallecida, quien había requerido la realización de la autopsia y el análisis de los restos del material inyectado.

Por su parte, Lotocki, de 55 años, permanece detenido desde octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, cumpliendo prisión preventiva en el marco de otra causa judicial por homicidio simple con dolo eventual, relacionada con el fallecimiento de su paciente Rodolfo Christian Zárate.

Condenas previas y nueva indagatoria por homicidio a Aníbal Lotocki

De manera simultánea, en abril de este año, la Cámara Nacional de Casación ratificó la sentencia de ocho años de prisión contra Lotocki por estafa y lesiones graves en perjuicio de Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. La condena original había sido dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, que lo encontró responsable de aplicar el producto en cantidades y zonas no recomendadas, sin advertir a sus pacientes sobre los riesgos involucrados.

El fiscal Turano solicitó ahora que Lotocki sea indagado específicamente por el homicidio de Silvina Luna, considerando que su omisión de brindar asistencia y seguimiento médico, aun con pleno conocimiento de las posibles consecuencias de su conducta, fue un factor determinante en la muerte de la actriz y modelo.