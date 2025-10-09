Chocó, huyó y lo atraparon: tenía 2,26 gramos de alcoholemia

Un fuerte incidente vial generó conmoción en Chos Malal, al norte de Neuquén, cuando un conductor borracho escapó tras chocar una camioneta oficial. El episodio ocurrió sobre la Ruta Provincial 43, a la altura de calle Tucumán, y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Polo gris y a una camioneta de la Municipalidad de Barrancas.
De acuerdo con el informe de la Dirección de Seguridad Interior Chos Malal, el automovilista intentó huir del lugar apenas se produjo el impacto, sin brindar asistencia ni esperar a los agentes. Minutos después, fue alcanzado por el Comando Radioeléctrico, que realizó un rápido operativo de búsqueda por la zona.
Tenía más de cuatro veces el límite permitido
Cuando los efectivos lograron detenerlo, realizaron el test de alcoholemia y el resultado fue impactante: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior al máximo legal de 0,5 g/l.
Además, durante la inspección se comprobó que no tenía licencia de conducir ni seguro obligatorio, dos infracciones graves dentro del marco de la Ley Nacional de Tránsito.
Según detallaron fuentes policiales, el hombre entregó las llaves de forma voluntaria y reconoció su error frente a los agentes. Sin embargo, se negó a realizar la contraprueba de alcoholemia, lo que será considerado en su expediente contravencional.
Secuestro del auto y actuaciones judiciales
El Volkswagen Polo quedó secuestrado preventivamente mientras se realizan las actuaciones correspondientes.
Los uniformados notificaron a la Fiscalía de Turno y a las autoridades municipales de Barrancas, ya que uno de sus vehículos oficiales resultó dañado en el siniestro.
La Policía confirmó que el conductor enfrenta posibles sanciones económicas y judiciales, además de la inhabilitación para conducir por tiempo indeterminado.
Con información de LMNeuquén.
