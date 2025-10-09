jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 07:55
Neuquén.

Chocó, huyó y lo atraparon: tenía 2,26 gramos de alcoholemia

Un hombre con 2,26 gramos de alcohol en sangre embistió una camioneta y huyó. Fue detenido poco después.

Por  Redacción de TodoJujuy
Más de 2 gramos de alcoholemia.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Seguridad Interior Chos Malal, el automovilista intentó huir del lugar apenas se produjo el impacto, sin brindar asistencia ni esperar a los agentes. Minutos después, fue alcanzado por el Comando Radioeléctrico, que realizó un rápido operativo de búsqueda por la zona.

Tenía más de cuatro veces el límite permitido

Cuando los efectivos lograron detenerlo, realizaron el test de alcoholemia y el resultado fue impactante: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior al máximo legal de 0,5 g/l.

Además, durante la inspección se comprobó que no tenía licencia de conducir ni seguro obligatorio, dos infracciones graves dentro del marco de la Ley Nacional de Tránsito.

Según detallaron fuentes policiales, el hombre entregó las llaves de forma voluntaria y reconoció su error frente a los agentes. Sin embargo, se negó a realizar la contraprueba de alcoholemia, lo que será considerado en su expediente contravencional.

Chocó (1)

Secuestro del auto y actuaciones judiciales

El Volkswagen Polo quedó secuestrado preventivamente mientras se realizan las actuaciones correspondientes.

Los uniformados notificaron a la Fiscalía de Turno y a las autoridades municipales de Barrancas, ya que uno de sus vehículos oficiales resultó dañado en el siniestro.

La Policía confirmó que el conductor enfrenta posibles sanciones económicas y judiciales, además de la inhabilitación para conducir por tiempo indeterminado.

Con información de LMNeuquén.

