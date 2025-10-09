Chocó, huyó y lo atraparon: tenía 2,26 gramos de alcoholemia

Más de 2 gramos de alcoholemia.

Un fuerte incidente vial generó conmoción en Chos Malal, al norte de Neuquén , cuando un conductor borracho escapó tras chocar una camioneta oficial. El episodio ocurrió sobre la Ruta Provincial 43 , a la altura de calle Tucumán , y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Polo gris y a una camioneta de la Municipalidad de Barrancas .

Atención. Estos son los nuevos montos de las multas por alcoholemia y otras infracciones en Jujuy

Operativos. Hubo una disminución del 10% en los casos de alcoholemia respecto a la semana pasada

De acuerdo con el informe de la Dirección de Seguridad Interior Chos Malal , el automovilista intentó huir del lugar apenas se produjo el impacto, sin brindar asistencia ni esperar a los agentes. Minutos después, fue alcanzado por el Comando Radioeléctrico , que realizó un rápido operativo de búsqueda por la zona.

Cuando los efectivos lograron detenerlo, realizaron el test de alcoholemia y el resultado fue impactante: 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre , una cifra muy superior al máximo legal de 0,5 g/l.

Además, durante la inspección se comprobó que no tenía licencia de conducir ni seguro obligatorio , dos infracciones graves dentro del marco de la Ley Nacional de Tránsito.

Según detallaron fuentes policiales, el hombre entregó las llaves de forma voluntaria y reconoció su error frente a los agentes. Sin embargo, se negó a realizar la contraprueba de alcoholemia, lo que será considerado en su expediente contravencional.

Chocó (1)

Secuestro del auto y actuaciones judiciales

El Volkswagen Polo quedó secuestrado preventivamente mientras se realizan las actuaciones correspondientes.

Los uniformados notificaron a la Fiscalía de Turno y a las autoridades municipales de Barrancas, ya que uno de sus vehículos oficiales resultó dañado en el siniestro.

La Policía confirmó que el conductor enfrenta posibles sanciones económicas y judiciales, además de la inhabilitación para conducir por tiempo indeterminado.

Con información de LMNeuquén.