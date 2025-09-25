Difundieron fotos de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras la condena

En el programa LAM (América) se difundieron las imágenes más recientes de Claudio Contardi , ex pareja de Julieta Prandi y condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de la modelo. Las fotografías, captadas apenas un mes después de la sentencia que impactó tanto a la sociedad como al ámbito judicial, muestran un rostro muy distinto al que se observó durante el juicio.

“ Se lo ve desmejorado. Asustado. No sé si es estrategia o qué, pero tiene cara de miedo ”, comentó Ángel de Brito al referirse a las imágenes del empresario, esposado dentro de la cárcel de Campana . Por su parte, Pepe Ochoa aclaró que las fotos registran un traslado interno del penal: “ Lo estaban trasladando dentro del penal , como de una unidad a otra. Para moverlo dentro del penal, obviamente el protocolo son las esposas y no mucho más”.

“Al momento de tomar estas fotografías le pidieron por favor que mire para adelante , porque está siempre mirando para abajo, cabizbajo . No come y se nota que está desmejorado . Pasaron 40 días , no es que pasaron dos años. Estas fotos son de hace 2 días”, comentó el panelista refiriéndose a Contardi .

Por su parte, Marcela Feudale analizó más allá de la imagen: “No puede haber un acto de estrategia al mostrarse así en unas fotografías, porque es raro. ¿No? Aparece victimizándose”, le planteó a Mauro Szeta, invitado al programa, sobre la posibilidad de que su postura responda a un intento de cambio de pabellón. “Sí, lo que está contando Pepe, ocurre si lo cambiaron de pabellón, cosa que yo no pude averiguar, tiene que haber quedado documentado que no estaba lesionado. Es decir, hay un protocolo para mudarte adentro de un penal como el Campana que es enorme. No existe el pabellón tal cual se lo describe como para violadores en la cárcel de Campana. Yo estuve ahí varias veces”, explicó Szeta.

Claudio Contardi, esposado en la cárcel de Campana a 40 días de su condena.

“En la cárcel, si no tenés plata, no sos dueño de tu vida”, añadió Mónica Farro, y el periodista especializado en temas policiales coincidió con la afirmación. “La pasás mejor con dinero adentro de la cárcel, no hay duda. El hecho de administrar guita, obviamente todo en negro, con unos mangos para acá, unos mangos para allá, te permite pasarla mejor. No significa que seas un preso VIP, pero poner un escenario bastante común, te evitás que te fajen, incluso”, explicó Szeta.

Cómo está la situación judicial de Claudio Contardi

Respecto a su situación judicial, el especialista detalló: “En seis meses aproximadamente veremos si es favorable para él o no, la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. O sea, si se confirma el fallo o la Casación toma dos alternativas: lo declara nulo o le baja la pena. Son las tres opciones que tiene la Cámara de Casación”. Además, añadió: “Claro. Segundo, el hallazgo de ustedes viene a rubricar en las fotografías esto que decíamos al principio, que está en la Unidad Penal N° 41, que es la misma cárcel donde está Grassi, pasó por ahí Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló”.

prandi-contardi.jpg Julieta Prandi sufrió violencia por parte de Claudio Contardi.

“Para sumar al informe impecable de ustedes, me cuentan lo siguiente y me pongo anteojos para leerlo. Quién lo visita me dice que está muy mal, que solamente tiene la visita de la mujer, la hermana y los suegros. Que la mamá está muy enferma y que solamente fue una sola vez. Y que pone todas sus expectativas, no quiere dar entrevista, no quiere dar nota y demás, en la apelación que redactó el abogado, que es muy técnica, pero la voy a resumir para no aburrir a la gente”, relató.

La postura de la defensa

“Lo que la defensa está diciendo, que es Fernando Sicilia, su defensor, es que se violó un derecho de defensa, que es una audiencia que debía hacerse antes del juicio para que Contardi diga expresamente si quería o no hacer esto por un juicio por jurados. Esa audiencia no se hizo, en eso coinciden todas las partes, y ese es el aspecto que está encontrando la defensa para declarar nula o buscar la nulidad de la sentencia. Más allá de que consideran poco fundada la sentencia y que consideran exorbitante la cantidad de años porque le dan un año menos que la máxima que permite este delito”, detalló el periodista, sobre los planteos del condenado.