Santiago del Estero: murió "El Polaco" Groh Riemersma, reconocido defensor de los animales

El reconocido protector de animales Eduardo Groh Riemersma , identificado popularmente como “ El Polaco ” , falleció este jueves por la tarde luego de sufrir un severo accidente en moto en la provincia de Santiago del Estero . El hecho se registró alrededor de las 15:40 , en la intersección de la rotonda de Avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet .

Groh Riemersma , de 49 años, circulaba a bordo de una KTM 990 Adventure cuando, por motivos que son materia de investigación, perdió el dominio del vehículo y terminó cayendo con violencia sobre el pavimento.

Tras el siniestro, una ambulancia del Servicio de Emergencia y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) se hizo presente en el lugar para asistir al motociclista y posteriormente lo trasladó al Hospital Regional . Sin embargo, el médico Francisco Alderete confirmó que el hombre llegó al centro de salud sin signos vitales .

El informe elaborado tras su ingreso señaló que la fuerte caída contra el pavimento le había provocado un traumatismo craneal con pérdida de masa encefálica, además de un hundimiento de tórax . La gravedad de las lesiones reflejó la violencia del impacto sufrido durante el accidente.

La investigación judicial y las primeras pericias

Luego de que se constatara la muerte, la Fiscalía encabezada por Martín Silva puso en marcha las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Como parte de las diligencias iniciales, se dispuso la participación de personal de Criminalística, que deberá analizar el lugar donde tuvo lugar el hecho y efectuar los peritajes necesarios. Además, los investigadores avanzaron con el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, con el objetivo de obtener registros que permitan esclarecer lo sucedido.

Por otra parte, efectivos de la Policía Científica se hicieron presentes en el centro de salud para hacerse cargo del traslado del cuerpo hacia la morgue judicial, donde será sometido a la correspondiente autopsia.

De acuerdo con el reporte inicial publicado por colegas de Info del Estero, la víctima presentaba lesiones traumáticas de extrema gravedad, compatibles con un golpe producido a gran velocidad o de considerable intensidad. No obstante, será necesario aguardar los estudios forenses para establecer con precisión la causa del fallecimiento y reconstruir la manera en que se desarrolló el accidente.

El legado de “El Polaco” y el dolor de la comunidad

El fallecimiento de “El Polaco” provocó una profunda conmoción entre los habitantes de la zona y dentro de las organizaciones y grupos vinculados con la defensa de los animales.

A lo largo de los años, Groh Riemersma se había ganado el reconocimiento por su permanente compromiso con el rescate y la rehabilitación de perros abandonados, además de su intervención en diferentes situaciones relacionadas con maltrato y desamparo animal.

Durante años, desde el refugio El Montecito de los Canichones, desarrolló distintas iniciativas de carácter solidario y colaboró con familias del barrio Belgrano, donde residía, mediante la entrega de bolsones de alimentos. Su compromiso sostenido con el bienestar animal hizo que se transformara en una figura reconocida entre quienes defienden y protegen a los animales en Santiago del Estero.

Tras conocerse su fallecimiento, familiares, amigos y personas que seguían su labor recurrieron a las redes sociales para manifestar su tristeza y, al mismo tiempo, plantear su inquietud por el destino de los 250 animales que permanecían bajo su responsabilidad y cuidado.

La preocupación por el destino de los animales que quedaron sin su principal cuidador también se hizo visible en las redes sociales. “¿Quién va a hacerse responsable de los 250 animales que estaban a cargo de este hombre tan joven?”, expresó con tristeza una usuaria a través de Facebook.

Otra mujer puso el foco en los trabajos y planes que “El Polaco” había dejado inconclusos en el refugio y lo despidió con un mensaje cargado de afecto: “Nadie hacía lo que vos hacías. Por eso, y por tantas otras razones, eras único, amigo querido”.