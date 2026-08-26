Viral: un nene de 13 años recicla miles de latas para ayudar a familias vulnerables

La historia de Ryan comenzó conocerse en Solihull, Inglaterra , hace tres años, cuando, con apenas 10 años , decidió recolectar y reciclar latas para luego venderlas y destinar lo recaudado a distintas organizaciones benéficas . Desde entonces, este nene logró reunir 24.000 dólares y acumular cerca de una tonelada y media de envases de aluminio .

A sus 13 años , Ryan dedica parte de sus momentos libres a una iniciativa solidaria destinada a colaborar con personas en situación de vulnerabilidad . A partir de esta labor creó We Can CIC , un proyecto que busca involucrar a los comercios de su localidad para que le entreguen las latas que desechan. Luego, junto con su familia, se encarga de procesarlas y llevarlas a plantas de reciclaje para venderlas .

Durante una entrevista con la BBC , realizada en febrero de este año, el joven explicó que su manera de vivir responde a una decisión consciente de aprovechar su tiempo libre y dedicarlo a actividades que considera valiosas .

“ Prefiero jugar videojuegos con mis amigos, porque tengo 13 años . Pero cuando lo pienso, me encanta lo que hago porque puedo ayudar a personas necesitadas, a familias, devolviendo algo a la comunidad. Quiero ayudar a la gente en mi tiempo libre y me puse a pensar y, finalmente, se me ocurrió la idea de las latas ”, afirmó.

El objetivo que se propuso el joven es reunir unas 20.000 latas cada semana. Para alcanzar esa cantidad, desarrolló una red de abastecimiento integrada por 200 empresas, que se encargan de enviarle los envases directamente a su domicilio.

Para llevar adelante esta tarea, la familia cuenta con una trituradora de uso industrial que compacta los envases y los transforma en grandes bloques de metal, lo que permite almacenarlos y trasladarlos con mayor facilidad. Una vez completado el proceso, el aluminio es vendido. John, el padre de Ryan, explicó que toda la actividad puede requerir hasta 20 horas de trabajo por semana.

La situación posterior a la pandemia terminó generando una oportunidad para la familia de Ryan. En ese período, las empresas dedicadas al reciclaje de latas iniciaron una huelga que se extendió durante un tiempo, lo que provocó demoras en la recolección de estos materiales.

"Quería ayudar a las personas"

Ante ese escenario, decidieron cubrir ese vacío, especialmente porque muchos comercios comenzaron a acumular grandes cantidades de residuos de aluminio sin que nadie los retirara. “Se me ocurrió esto porque quería ayudar a las personas y al medio ambiente al mismo tiempo. A partir de ahí todo despegó”, señaló a SWNS.

Una vez cubiertos los gastos asociados al trabajo, el dinero restante se entrega a entidades solidarias de la comunidad, entre ellas comedores y organizaciones que brindan asistencia directa. A su vez, estas instituciones ayudan a difundir y fomentar el reciclaje, generando así un circuito de colaboración recíproca del que todos obtienen un beneficio.

El orgullo de la familia

Karima, la madre de Ryan, de 48 años, contó a SWNS que toda la familia está muy orgullosa del trabajo que realiza el joven y que su intención es acompañarlo para que pueda desarrollar aún más su proyecto. Según explicó, actualmente reciben latas de unos 200 proveedores habituales, aunque el objetivo es llevar esa red a varios miles de establecimientos.

Además, indicó que durante los últimos tres meses lograron procesar aproximadamente una tonelada de aluminio por mes, aunque aseguró que tienen capacidad para incrementar considerablemente ese volumen.

A pesar de su corta edad, Ryan continúa asistiendo a la escuela y combina sus obligaciones escolares con actividades propias de cualquier adolescente, como compartir tiempo y jugar con sus amigos. Sin embargo, también dedica parte de sus horas disponibles a mantener en marcha su proyecto de reciclaje, con la mirada puesta en convertirlo algún día en una empresa de mayor escala.