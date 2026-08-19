El 'mini gaucho' viral: tiene tres años, hace folklore con su abuelo y conquista las redes

“Alma, corazón y vida... Esas tres cositas nada más te doy” es una de las frases más reconocibles de una canción emblemática del folklore argentino . Esa misma entrega y ternura parecen reflejarse en cada una de las grabaciones que tienen como protagonistas a Bautista y su abuelo , registros que luego son publicados en las redes sociales por la mamá del niño.

En el perfil llamado “Lo que me enseñó mi nono” , este nene de apenas tres años logró ganarse el cariño y la emoción de miles de personas que siguen sus publicaciones.

Las imágenes no solo generan ternura por la estrecha relación que mantiene con su abuelo, sino que también llaman la atención por el talento musical del niño y el entusiasmo que demuestra cada vez que se encuentra frente a un instrumento .

Aunque todavía no logra memorizar por completo las letras de las canciones y su estatura apenas supera la del tambor que utiliza para acompañarse , nada de eso le impide conquistar las redes sociales. Sus videos consiguen millones de visualizaciones , acumulan numerosos “me gusta” y reciben una gran cantidad de mensajes cargados de cariño y ternura por parte de los usuarios.

“A nosotros como familia nos llena de mucho amor”

En una conversación con colegas de TN, Vanesa, madre del niño y responsable de gestionar su cuenta de Instagram, admitió que nunca habían pensado que las publicaciones pudieran alcanzar semejante repercusión. “Jamás nos imaginamos que los videos llegarían movilizar a tanta gente”, reconoció. Además, manifestó su emoción por la respuesta del público: “Todos los comentarios nos conmueven muchísimo, es increíble lo que nos transmiten, sus sentimientos, sus buenos deseos y su apreciación”.

Aunque la popularidad en las plataformas digitales puede convertirse eventualmente en una fuente de ingresos, para la familia del pequeño músico hay algo que adquiere mucho más valor: la dedicación que las personas ponen al escribirles y dejarles mensajes. “A nosotros como familia nos llena de mucho amor, sinceramente y de corazón, agradecemos todo lo que nos brindan”, expresó Vanesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bauti / Folclore Argentino (@lo_que_me_enseno_mi_nono)

Vanesa tampoco se define como una “creadora de contenido”. Según explicó, las publicaciones que comparte en las redes nacen de manera natural y muestran momentos cotidianos de la vida familiar, protagonizados por la particular y afectuosa relación que une a Bautista con su “nono”.

“Creo que no hay adjetivo para calificar lo que siento como mamá. Bauti es la bendición más grande que me dio la vida; me siento muy orgullosa de él en muchos aspectos. Admiro profundamente la habilidad, la pasión y el talento que tiene por la música. Bauti ama estar con su familia y cuando toca no quiere que nadie se vaya de casa”, apuntó.

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“Vamos a apoyarlo en lo que elija y decida hacer”

La música folklórica forma parte de la vida de esta familia desde hace mucho tiempo. El abuelo aprendió a tocar de manera autodidacta y, actualmente, Bautista observa atentamente a su “nono”, imita sus movimientos y aprovecha sus enseñanzas para ir adquiriendo nuevos conocimientos musicales. “Desde que es muy bebé ha desarrollado una capacidad super natural. Con el bombo y la guitarra nos sorprende día a día”, relató Vanesa.

Junto con Matías, padre del pequeño artista, Vanesa expresó que ambos sienten “una gratitud enorme de poder acompañarlo en cada etapa de su crecimiento” y disfrutar de cerca cada momento de su desarrollo.

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“Vamos a apoyarlo en todo lo que él elija y decida hacer. Estar presentes en estas experiencias, ya sea a través de la música o mediante otras propuestas y actividades recreativas, significa para nosotros brindarle afecto, acompañamiento y tranquilidad, además de ofrecerle un entorno donde pueda sentirse seguro y desarrollar plenamente la confianza”, afirmó.

Para la familia, la enorme repercusión que alcanzaron Bauti y “el nono” en las redes sociales ocupa un lugar secundario y es vista simplemente como una anécdota. Vanesa pone el foco en algo que considera mucho más significativo: “lo importante está en el acompañamiento”. En ese sentido, reflexionó: “Todo el amor, los valores y la enseñanza que podamos transmitirle a los hijos hoy, será parte de la semilla que cosecharán en su futuro”.