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5 de octubre de 2026 - 12:29
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Argentina vs. Benín: hora y detalles del partido que marcará la despedida de Lionel Messi

El seleccionado se medirá este martes ante Benín en el Monumental, desde las 20, en el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo juega la selección argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi.

Cuándo juega la selección argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi.

Este martes, la Selección Argentina disputará ante Benín su último partido amistoso correspondiente a la primera ventana de la FIFA para encuentros internacionales posterior al Mundial 2026. El encuentro tendrá además un significado especial, ya que marcará la despedida de Lionel Messi después de más de dos décadas defendiendo la camiseta.

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El partido está programado para las 20 en el estadio Monumental y contará con transmisión en directo por TyC Sports, Telefé y DSports.

Las señales podrán verse también a través de Flow, DGO y Telecentro Play, mientras que sus respectivas plataformas digitales ofrecen las alternativas TyC Sports Play y Mi Telefé. Además, canchallena.com tendrá disponible el seguimiento del encuentro en tiempo real, con el minuto a minuto y las estadísticas actualizadas.

De cara al partido, que tendrá al chileno Fernando Véjar como árbitro, las casas de apuestas ubican al equipo local como el claro candidato a quedarse con la victoria. Su triunfo alcanza una cuota máxima de 1.02, mientras que un eventual éxito del visitante se paga 100.0. Por su parte, el empate tiene una cotización de 24.0.

Argentina vs. Benín: todo lo que hay que saber

El domingo, Leo Messi se sumó al primero de los dos entrenamientos que tiene programados junto al plantel antes del duelo frente al seleccionado africano. La segunda sesión se llevará a cabo este lunes por la tarde, instancia en la que Scaloni definirá los últimos detalles del equipo que estará junto al 10 en su despedida de la Selección Argentina.

Messi fue convocado exclusivamente para el partido contra Benín y quedó al margen de los encuentros que el conjunto nacional disputó ante Bolivia y Burkina Faso.

Junto a Messi, también está previsto que se sumen Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, quienes, al igual que el capitán, fueron convocados especialmente para este encuentro de despedida. Los tres volverán a trabajar con el plantel para estar presentes en una jornada que tendrá un fuerte significado emocional y simbólico.

Cómo llega la Selección Argentina al adiós de Lionel Messi

La Selección Argentina tuvo un comienzo arrollador en esta fecha FIFA y consiguió dos triunfos contundentes: primero superó 4-0 a Bolivia, con anotaciones de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y el Flaco López, y luego volvió a golear, esta vez por 7-0 frente a Burkina Faso, gracias a los tantos de Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone y un gol en contra.

A partir de estos compromisos, Lionel Scaloni pudo darle rodaje a distintos jugadores y empezó a obtener algunas respuestas de cara a esta nueva etapa del seleccionado. El proceso tendrá como principales objetivos la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Aunque los dos compromisos dejaron un balance positivo para el entrenador, la atención estará centrada en Lionel Messi en el próximo partido de la Selección, ya que el capitán volverá a presentarse en territorio argentino por última vez.

El Estadio Monumental lucirá colmado para despedir al 10, en una jornada que marcará el cierre de una etapa extraordinaria con la camiseta nacional. A lo largo de ese recorrido, Messi consiguió seis títulos —Mundial Sub 20 de 2005, medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Copas América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022—, además de convertir 125 goles y protagonizar innumerables momentos de celebración junto al seleccionado.

Así llega Benín al partido contra la Selección Argentina

El seleccionado que será el último adversario de la Argentina en la despedida de Lionel Messi tuvo actividad el martes pasado, exactamente siete días antes del encuentro del 10, cuando se midió con Mauritania en el Stade Olympique Alassane Ouattara de Abiyán, Costa de Marfil. En ese compromiso, los Guepardos se impusieron 2-1 y quedaron en lo más alto del Grupo F de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, con cuatro puntos, la misma cantidad que acumula Burkina Faso.

El entrenador alemán Gernot Rohr volvió a apostar por la misma formación titular que había elegido para el debut, cuando Benín igualó 1-1 frente a Burkina Faso. En esta oportunidad, su equipo consiguió sacar una diferencia de dos tantos gracias a las dos conquistas de Rafael Aloko. Aunque posteriormente recibió el descuento de Mauritania, los Guepardos lograron sostener la ventaja y terminaron celebrando un triunfo importante antes de emprender el viaje rumbo a Buenos Aires.

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