Las fotos de Lionel Messi en Argentina para su partido de despedida con la Selección Nacional

El capitán se sumó al plantel en Ezeiza para comenzar la cuenta regresiva hacia su despedida ante Benín. También se reencontrará con históricos compañeros.

Las fotos de Lionel Messi en Argentina para su partido de despedida

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