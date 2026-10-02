viernes 02 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2026 - 13:37
Deportes.

Leonel Flores hizo historia con la Selección Argentina y alcanzó un récord de Messi

El delantero de Boca debutó con 19 años y se convirtió en el jugador que más rápido pasó del estreno en Primera a la convocatoria para la Albiceleste.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Leonel Flores y un récord histórico tras su debut en la Selección Argentina.

Leonel Flores y un récord histórico tras su debut en la Selección Argentina.

Leonel Flores quedó en el centro de la escena tras convertirse en una de las principales novedades que dejó el último encuentro de la Selección Argentina. El atacante de Boca tuvo su oportunidad frente a Bolivia y, con tan solo 19 años, hizo su debut oficial con el seleccionado mayor.

Lee además
Cuando vuelve a jugar la Selección Argentina.
Deportes.

Fecha FIFA: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?
Lionel Messi arribó este viernes a la Argentina.
Deportes.

Lionel Messi llegó esta mañana al país para su despedida de la Selección Argentina

Su presentación con la camiseta albiceleste, sin embargo, adquirió una relevancia particular debido a un registro que le permite quedar por delante de reconocidas figuras que marcaron la historia del fútbol argentino.

El futbolista oriundo de Béccar tuvo una transición especialmente rápida entre sus primeros pasos en la máxima categoría de Boca y su llegada al seleccionado nacional: solo transcurrieron 76 días desde una aparición hasta la otra.

Con ese plazo, Flores quedó registrado como el jugador que en menos tiempo pasó de estrenarse oficialmente con la camiseta del Xeneize a recibir la convocatoria para integrar la Selección Argentina.

Leonel Flores pasó de Boca a la Selección en apenas 76 días

Flores saltó al terreno de juego cuando habían transcurrido 80 minutos del amistoso ante Bolivia, partido que marcó la primera actuación de la Albiceleste en esta fecha FIFA.

Si bien el delantero juvenil dispuso de un breve lapso para mostrarse, consiguió involucrarse en una de las jugadas más relevantes de la jornada y tuvo participación en la acción que terminó con el cuarto gol de la Selección Argentina, anotado por José López.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fecha FIFA: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Lionel Messi llegó esta mañana al país para su despedida de la Selección Argentina

El primer partido de la Selección Argentina sin Lionel Messi

Franco Colapinto sumó otro castigo y partirá desde el fondo en Bahréin

Gimnasia de Jujuy visita a Temperley en un partido clave por la Zona B: horario, día y árbitro de Primera

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Temperley video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy visita a Temperley en un partido clave por la Zona B: horario, día y árbitro de Primera

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Buscan a Naomi en Perico.
Jujuy.

Desapareció una menor en Perico y su madre desconsolada pide ayuda para encontrarla

Pollo al horno con vegetales: una receta casera y sabrosa para eventos especiales.
Sociedad.

Pollo al horno con vegetales: una receta casera y sabrosa para eventos especiales

Cazzu reversionó Jujuy mujer la canción escrita por el escritor Alejandro Carrizo. video
Espectaculos.

"Jujuy Mujer", de Alejandro Carrizo a Cazzu: la canción que volvió a emocionar a toda una provincia

Peregrinaciones a Río Blanco: habrá cortes y operativoespecial de tránsito
Jujuy.

Peregrinaciones a Río Blanco: habrá cortes y operativo especial de tránsito

Axel ya está en Jujuy y anticipó una noche llena de sorpresas video
Jujuy.

Axel llegó a Jujuy: "Vengo enamorado de esta tierra"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel