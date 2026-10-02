Leonel Flores hizo historia con la Selección Argentina y alcanzó un récord de Messi

Leonel Flores y un récord histórico tras su debut en la Selección Argentina.

Leonel Flores quedó en el centro de la escena tras convertirse en una de las principales novedades que dejó el último encuentro de la Selección Argentina. El atacante de Boca tuvo su oportunidad frente a Bolivia y, con tan solo 19 años, hizo su debut oficial con el seleccionado mayor.

Su presentación con la camiseta albiceleste, sin embargo, adquirió una relevancia particular debido a un registro que le permite quedar por delante de reconocidas figuras que marcaron la historia del fútbol argentino.

El futbolista oriundo de Béccar tuvo una transición especialmente rápida entre sus primeros pasos en la máxima categoría de Boca y su llegada al seleccionado nacional: solo transcurrieron 76 días desde una aparición hasta la otra.

Con ese plazo, Flores quedó registrado como el jugador que en menos tiempo pasó de estrenarse oficialmente con la camiseta del Xeneize a recibir la convocatoria para integrar la Selección Argentina.

Leonel Flores pasó de Boca a la Selección en apenas 76 días Flores saltó al terreno de juego cuando habían transcurrido 80 minutos del amistoso ante Bolivia, partido que marcó la primera actuación de la Albiceleste en esta fecha FIFA. Si bien el delantero juvenil dispuso de un breve lapso para mostrarse, consiguió involucrarse en una de las jugadas más relevantes de la jornada y tuvo participación en la acción que terminó con el cuarto gol de la Selección Argentina, anotado por José López.

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