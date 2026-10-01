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1 de octubre de 2026 - 15:52
Jujuy.

Peregrinaciones a Río Blanco: habrá cortes y operativo especial de tránsito

La Municipalidad desplegará un operativo especial durante todos los domingos de octubre por las peregrinaciones al Santuario de Río Blanco.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Peregrinaciones a Río Blanco: habrá cortes y operativoespecial de tránsito

Peregrinaciones a Río Blanco: habrá cortes y operativo especial de tránsito

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará un operativo especial de tránsito y seguridad vial durante las tradicionales peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, que comenzarán el domingo 4 de octubre y se desarrollarán durante todos los domingos del mes.

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El dispositivo estará a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte y contempla el acompañamiento de los peregrinos mediante personal motorizado, además de un esquema especial para ordenar la circulación vehicular y peatonal a medida que avance la procesión. Desde las 5 de la mañana comenzarán a realizarse cortes progresivos de tránsito, dependiendo del desplazamiento de los peregrinos.

Dónde habrá cortes de tránsito

Las interrupciones se realizarán en los siguientes puntos:

  • Belgrano y Sarmiento.
  • San Martín y Otero.
  • Avenida Italia e Ítalo Palanca.
  • Almirante Brown y Jade Sur.
  • Almirante Brown e Irigoyen.
  • M. Gorriti y Pueyrredón.
  • M. Gorriti y Párroco Marshke.
  • M. Gorriti y Las Heras.
  • Las Heras y El Gaucho.
  • Las Heras y Teniente Fernández.
  • Las Heras y Malvinas.
  • Las Heras y Antártida Argentina.
  • Las Heras y Patagonia.
  • Las Heras y Zegada.
  • Almirante Brown y Viltipico.
  • Almirante Brown y Puna.
  • Almirante Brown y Gobernador Tello.
  • Almirante Brown y Zurueta.
  • Avenida Corrientes y Mejías.
  • Avenida 10 de Junio y Mendoza.
  • Párroco Marshke y Catamarca.
  • Ruta 1 y avenida 2 de Abril.
  • Ruta 1 y derivador a la altura de la empresa Bellomo.
  • Ruta 1 y derivador a la altura de TotalGaz.
  • Ruta 1 y derivador a la altura del Corralón El Mercado.

Los cortes serán dinámicos y se irán habilitando o modificando conforme avance la peregrinación.

Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco (Archivo)

Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco (Archivo)

Los pasos peatonales que permanecerán habilitados

Durante el operativo también se mantendrán pasos peatonales permanentes hasta que finalice la procesión. Estarán ubicados en sectores estratégicos para facilitar el desplazamiento de quienes necesiten atravesar las zonas afectadas.

Los puntos habilitados serán:

  • Distribuidor de ingreso a Párroco Marshke, a la altura de la Rotonda de las Américas.
  • Distribuidor de ingreso a Párroco Marshke, a la altura de calle Riobamba.
  • Ruta 9, derivador de ingreso a Párroco Marshke y Almirante Brown.
  • Párroco Marshke y avenida Corrientes.
  • Ruta 1 y avenida Corrientes.

Además, se instalará señalización móvil y habrá presencia del Cuerpo de Inspectores de Tránsito en diferentes sectores del recorrido.

Desde el Municipio recomendaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal y prestar especial atención a la presencia de peregrinos, principalmente durante las primeras horas de la mañana.

El operativo se repetirá durante los domingos de octubre con el objetivo de acompañar una de las celebraciones religiosas más tradicionales de Jujuy y garantizar condiciones de seguridad tanto para los peregrinos como para quienes circulen por las zonas involucradas.

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