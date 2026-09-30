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30 de septiembre de 2026 - 12:53
Jujuy.

Perros envenenados en Río Blanco: amplían la denuncia y buscan identificar a los responsables

La denuncia por los perros envenenados en Rio Blanco fue realizada el 27 de septiembre y la Fiscalía investiga lo ocurrido en el loteo Edinor.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Perros envenenados en Río Blanco: amplían la denuncia  y buscan identificar a los responsables

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La doctora Rosa Huanacota (MP 1883), vicepresidenta del Instituto de Derecho Animal, explicó que se trata de un episodio de extrema crueldad que involucró a animales que eran cuidados y alimentados regularmente por personas de la zona.

“Lamentablemente tenemos que hablar de un caso muy atroz, muy cruel”, expresó Huanacota, quien indicó que los animales fueron encontrados con signos compatibles con un posible envenenamiento y que uno de ellos presentaba además una grave lesión en el cuello.

“Lamentablemente tenemos que hablar de un caso muy atroz, muy cruel” “Lamentablemente tenemos que hablar de un caso muy atroz, muy cruel”

Cómo encontraron a los perros en Río Blanco

Según relató la abogada, una mujer que habitualmente se ocupaba de alimentar a los animales llegó al lugar como lo hacía todos los días y se encontró con una escena desesperante. Algunos de los perros ya habían muerto y presentaban espuma y sangre en la boca y la nariz.

Otro de los animales todavía estaba con vida y fue trasladado de urgencia a una veterinaria. Posteriormente, la mujer realizó la denuncia correspondiente.

“La denuncia fue presentada el 27 de septiembre en horas de la tarde en la Seccional de Río Blanco”, precisó Huanacota. La causa se encuentra ahora en plena etapa investigativa. Uno de los principales desafíos es establecer quién o quiénes estuvieron detrás de lo ocurrido, debido a que hasta el momento no pudieron individualizarse posibles responsables.

“Lo que está haciendo la Fiscalía actualmente es investigar. Por eso nosotros, desde el Instituto de Derecho Animal, pedimos a todos los vecinos de Río Blanco que aporten toda la información que sea posible”, señaló.

El pedido resulta especialmente importante ante la posibilidad de que existan personas que hayan observado movimientos extraños, cuenten con registros o dispongan de algún otro elemento que permita reconstruir lo sucedido en el loteo.

Una marcha para pedir justicia

En medio de la investigación, vecinos y proteccionistas convocaron para este miércoles 30 de septiembre a las 18 horas a una concentración en Río Blanco, sobre calle San Juan, a la altura del 1111. La intención es reclamar justicia y que se profundicen las medidas necesarias para esclarecer las muertes.

Huanacota remarcó que el objetivo es evitar que el episodio quede impune y recordó que la protección animal también tiene reconocimiento dentro del marco normativo provincial. La abogada hizo referencia al artículo 71 de la Constitución de Jujuy, que contempla la protección de los animales y establece deberes vinculados con su cuidado y bienestar.

“Hay que tomar y articular todas las medidas para que este caso no pase desapercibido, porque la verdad es que es muy cruel” “Hay que tomar y articular todas las medidas para que este caso no pase desapercibido, porque la verdad es que es muy cruel”

Piden información a los vecinos

Por el momento, la investigación no apunta públicamente contra una persona determinada. Huanacota insistió en que cualquier información puede resultar relevante para el trabajo de la Fiscalía y pidió evitar conclusiones anticipadas mientras se intenta establecer qué ocurrió.

“No, todo está en materia de investigación”, respondió al ser consultada sobre la existencia de sospechosos.

Desde el Instituto de Derecho Animal habilitaron además una vía para que quienes puedan aportar datos se comuniquen y esa información sea acercada a la investigación. El número informado por Huanacota es 3888-514599.

El caso generó una fuerte conmoción entre vecinos y proteccionistas de Río Blanco, que ahora concentran sus esfuerzos en un mismo pedido: que se determine qué ocurrió, se identifique a los responsables y el hecho no quede impune.

Nota en desarrollo

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