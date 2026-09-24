Brad Pitt contó cómo fue trabajar con el perro de Heart of the Beast.

Brad Pitt contó en San Sebastián cómo fue trabajar junto a Uber , el pastor alemán que forma parte del elenco de Heart of the Beast y con quien comparte el rol protagónico en la película. En la conferencia de prensa, el actor relató algunos aspectos de la relación que construyó con el perro durante la filmación.

Dicho vinculo tuvo lugar ya que en la historia ambos personajes son compañeros. “Tuve una experiencia muy conmovedora con Uber. Intentamos que cada día fuera un día de juego para él. Hubo momentos en que hacía cosas increíbles que no estaban en el guion que se ve en la película, y sus expresiones todavía me emocionan mucho”, expresó.

La producción de Heart of the Beast tuvo como escenario Nueva Zelanda , donde Pitt compartió el trabajo con el director David Ayer y los demás integrantes del equipo. Al recordar cómo fueron las jornadas de filmación, el actor destacó las condiciones climáticas adversas , con temperaturas bajas y presencia constante de lluvia.

“Estar allí con esta hermosa bestia fue algo muy especial… fue realmente precioso. Estamos en un lugar hermoso. Estamos mojados, tenemos frío, trabajamos 12 horas al día. No tenemos remolques . Estamos sentados sobre troncos, pero todos están dispuestos a afrontar el reto”, relató.

Para Brad Pitt, la llegada de Uber al set también tenía un efecto particular sobre el equipo. El actor explicó que la presencia del perro transformaba el ánimo del lugar, ya que cuando aparecía en el rodaje “la energía cambiaba; la gente se ponía un poco más contenta, un poco más emocionada”.

La historia de Heart of the Beast y su elenco

La relación que se establece entre el personaje humano y su compañero canino ocupa un lugar fundamental dentro de la trama. Heart of the Beast cuenta la historia de un exintegrante de las Fuerzas Especiales que queda aislado en una región inhóspita de Alaska junto a su perro militar, mientras ambos atraviesan las consecuencias de los traumas vinculados con su pasado en el servicio.

El elenco se completa con J.K. Simmons y Anna Lambe, quienes acompañan a Pitt en la producción. Además de protagonizar la película, Brad Pitt forma parte del proyecto como productor mediante Plan B, la compañía responsable de producir el filme.

En el encuentro con la prensa realizado en San Sebastián, Brad Pitt aprovechó para referirse también al presente que atraviesa el cine independiente. En ese sentido, sostuvo que el escenario actual de la industria favoreció la llegada de una mayor cantidad de producciones de este perfil a públicos que antes tenían menos acceso a ellas.

“Creo que la situación actual ha sido muy propicia para el cine independiente, de una manera genial, porque cada vez más gente se fija en estos proyectos”, aseguró. De acuerdo con Pitt, actualmente hay más público dispuesto a acercarse a esta clase de películas, una situación que, según su mirada, guarda similitudes con el escenario que atravesaba el cine independiente durante la década de 1990.

Brad Pitt destacó el crecimiento del cine independiente

Por su parte, David Ayer analizó cómo se transformaron las formas de descubrir a nuevos talentos de la dirección. El realizador destacó que plataformas como YouTube, junto con otros ámbitos de internet, abrieron nuevas posibilidades para que quienes recién comienzan en el cine puedan desarrollar sus proyectos y encontrar espacios para dar a conocer sus trabajos.

El miércoles, Heart of the Beast fue presentada en San Sebastián como parte de la programación oficial del festival. Brad Pitt ya se encontraba en la ciudad desde hacía varios días y, durante su estadía, tuvo distintos encuentros con sus seguidores.

Un día antes, el martes, una gran cantidad de personas se reunió en las inmediaciones del hotel María Cristina, donde se alojaba el actor. Según trascendió sobre ese momento, Pitt estuvo cerca de 20 minutos junto al público, firmando autógrafos y accediendo a tomarse fotografías con quienes habían ido a verlo.