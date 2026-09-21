Brad Pitt volverá a ser Gerry Lane en la continuación de "Guerra Mundial Z".

Brad Pitt volverá a ponerse al frente de la esperada continuación de Guerra Mundial Z, que será producida por Paramount Pictures , más de diez años después de que llegara a los cines la película original. La novedad se conoció el 18 de septiembre mediante Deadline, que informó que los acuerdos correspondientes ya fueron concretados.

De esta manera, la producción, que permaneció paralizada en diferentes momentos desde 2013 , vuelve a ponerse en marcha con figuras destacadas al frente de su equipo creativo.

La dirección de la nueva producción estará a cargo del alemán Edward Berger , cineasta detrás de Sin novedad en el frente y Cónclave. El realizador ya había compartido proyecto con Brad Pitt en The Riders , una película de A24 que actualmente atraviesa su etapa de posproducción , y aquel encuentro profesional habría dado origen a la idea de llevar adelante esta continuación .

De acuerdo con lo publicado por The Hollywood Reporter, durante el rodaje de esa película fue Pitt quien le planteó a Berger la posibilidad de volver a explorar la franquicia de zombis . Los dos habrían quedado en continuar con el proyecto una vez que concluyeran las filmaciones de The Riders.

El libreto de la película será escrito por Dennis Kelly, reconocido con un premio Tony por su trabajo en Matilda: The Musical y responsable de la creación de series como Utopia. El guionista también estuvo detrás de Together, largometraje estrenado en 2021. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la historia que abordará la secuela, mientras que Berger también asumirá funciones como productor ejecutivo.

De la película original a una producción marcada por cambios

La realización estará respaldada por Plan B Entertainment, productora fundada y encabezada por Brad Pitt junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner. En cuanto a la representación profesional, el actor trabaja con CAA y Brillstein Entertainment Partners; Berger cuenta con CAA, Range, Casarotto Ramsay & Associates y Hanson Jacobson, mientras que Kelly está representado por UTA.

Guerra Mundial Z llegó a los cines en 2013, con Marc Forster como director, y tomó como inspiración la novela publicada en 2006 por Max Brooks, World War Z: An Oral History of the Zombie War. La trama tiene como protagonista a Gerry Lane, un exintegrante de las Naciones Unidas al que interpreta Pitt, quien emprende un recorrido por distintos lugares del planeta para encontrar una forma de detener una pandemia provocada por zombis. El elenco se completó con Mireille Enos, James Badge Dale, Peter Capaldi, Ruth Negga y Matthew Fox.

Las filmaciones se pusieron en marcha en julio de 2011 en Malta y posteriormente se trasladaron a Glasgow y Budapest. Sin embargo, el proceso atravesó diversos inconvenientes que llevaron a rehacer por completo el tercer acto de la película.

Más adelante, entre septiembre y octubre de 2012, el equipo volvió a Budapest para realizar otras siete semanas de rodaje. Estas jornadas adicionales hicieron que el costo de producción ascendiera a unos 190 millones de dólares, aunque algunas versiones de prensa estimaron que la cifra pudo haber alcanzado los 269 millones.

Con una recaudación global que superó los 540 millones de dólares, la producción se posicionó como la película de zombis con mayores ingresos de todos los tiempos. Sin embargo, la diferencia entre lo obtenido en taquilla y los costos de realización dejó un margen de rentabilidad reducido, ya que el presupuesto terminó siendo hasta tres veces superior a las proyecciones originales.

Los intentos fallidos de hacer una secuela

La posibilidad de realizar una continuación surgió apenas después del lanzamiento de la primera película, aunque a lo largo de los años se impulsaron diferentes proyectos que finalmente quedaron en el camino. Uno de ellos contemplaba a J. A. Bayona, director de Jurassic World: El reino caído, al frente de la producción, mientras que otro estuvo vinculado con David Fincher, frecuente socio profesional de Pitt, quien incluso llegó a describir el enfoque que imaginaba para la cinta en términos similares a The Last of Us.

Sin embargo, el proyecto desarrollado por Fincher terminó siendo abandonado en febrero de 2019, debido en parte a las dificultades relacionadas con el presupuesto y a la prohibición de las películas de zombis que regía en China por entonces.

El desarrollo quedó suspendido hasta abril de este año, cuando Paramount confirmó durante la CinemaCon que la continuación volvía a avanzar de manera oficial. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el proyecto pasó a ocupar un lugar prioritario para Skydance luego de la adquisición de Paramount en 2025.

Otro estreno de Brad Pitt

La confirmación de la secuela de Guerra Mundial Z se conoció mientras Pitt participa de la promoción de Heart of the Beast, otra producción de Paramount cuyo estreno está previsto para el 24 de septiembre, con David Ayer como director. La película cuenta la historia de un integrante de las fuerzas especiales y su perro de combate, quienes quedan aislados en el territorio salvaje de Alaska después de que el avión en el que viajaban se estrella.

Más adelante, Pitt volverá a interpretar al personaje por el que obtuvo el Oscar en The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, producción de Netflix que tendrá a Fincher detrás de cámaras y a Quentin Tarantino como guionista. El largometraje llegará a los cines Imax de todo el mundo el 25 de noviembre, antes de desembarcar en la plataforma de streaming el 23 de diciembre.