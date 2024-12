La vida amorosa de Brad Pitt: parejas confirmadas, escándalos y los rumores

Hubbard unió su vida en matrimonio con el beisbolista Howard Bell . Y sobre si lamenta no haber continuado con Pitt, responde: “¡Ni en sueños! No, nunca he pensado en eso. Mi historia fue por otro camino”.

Durante la década de 1980, el actor tuvo una relación con la cantante Sinitta, famosa por su éxito "So Macho" de 1985. Vivieron un idilio lleno de pasión, aunque nunca se concretó en algo serio. De acuerdo con Sinitta, en su primer encuentro terminaron rodando por el suelo del palco VIP en un evento en el Royal Albert Hall. Sin embargo, la cantante afirma que nunca sintió un interés verdadero por Brad: “Para ser honesta, él era sólo un actorcito. Estuvo un tiempo en Dallas, pero nunca lo fui a ver, así que no sabía ni me importaba si era un buen actor o no, sólo era un chico muy lindo y divertido que me gustaba. Era guapísimo y tenía un cuerpo increíble”. Se separaron en 1988.

Brad Pitt y Jennifer Aniston en el momento en que su romance estaba bajo todos los flashes de Hollywood.

Jill Schoelen fue la protagonista de películas icónicas de terror como Granja maldita (1989) y El padrastro (1987). En 1988, se cruzó con Pitt durante el rodaje de Clase sangrienta (1989). A diferencia de sus romances anteriores, esta relación fue más profunda y trascendental, al punto de que ambos se comprometieron. Radar divulgó una serie de cartas de amor que Brad le envió a Schoelen: “No puedo dejar de pensar en ti. No me siento completo sin ti a mi lado”. Ella no tuvo más que elogios para su ex, diciendo: “Brad me escribió uno de los poemas más bonitos que un hombre puede dedicarle a una mujer. Me pareció tan profundo y conmovedor”.

Sin embargo, la relación se terminó en 1989. Pitt admitió que sufrió mucho cuando Schoelen lo dejó por un director de cine. El actor había utilizado todos sus ahorros, salvo 200 dólares, para viajar a Hungría con el fin de verla, solo para que ella lo dejara.

En 1989, Brad mantuvo un breve romance con la locutora Elizabeth "EG" Daily. "Era un tipo con un alma profunda y muy prometedor", comentó ella. En 2016, cuando el actor fue acusado de violencia doméstica debido a un supuesto enfrentamiento físico con su hijo Maddox y su exesposa Angelina Jolie, Daily salió en su defensa, asegurando que Brad no podía ser responsable de tales acusaciones: “No es un hombre agresivo. En absoluto. Sé que Brad no se comporta de esa manera”, rectificó.

Aunque reconoció que hacía bastante tiempo que no compartía momentos con Pitt y que no conocía los detalles precisos de las acusaciones, Daily enfatizó que él había actuado de manera contraria a lo que se le atribuía. Ella comentó: “Es muy tranquilo, muy amable. Nunca fue alguien súper hollywoodense”.

En 1994, Pitt y Gwyneth Paltrow de 22 años se convirtieron en la pareja del momento.

A principios de los años 90, el actor de El club de la pelea (1989) comenzó una relación con la actriz Juliette Lewis. Ella tenía 16 años y él, 26. Lewis compartió que se conocieron durante el rodaje de la película Demasiado joven para morir (1990). “Ya me gustaba como actor, además tienes que respetar a alguien que está en el mismo campo que tú”.

Concluyeron su segundo proyecto en conjunto, Kalifornia (1993), y poco después pusieron fin a su relación. No obstante, Juliette reconoció que conserva gratos recuerdos de su expareja, a quien expresó haber amado genuinamente. También aceptó que la presión de los medios impactó negativamente en su vínculo, y aclaró que aún asistía a la secundaria cuando estuvieron juntos. “Era una adolescente, estaba en mis años de colegio y fue una relación maravillosa y cariñosa”.

En 1994, Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, quien tenía 22 años, se transformaron en la pareja más comentada del momento al trabajar juntos en Se7en: los siete pecados capitales (1995). En una conversación, ella compartió: “Cuando Brad y yo nos conocimos, él dice que era obvio que yo le gustaba y que era una tonta, pero yo no tenía ni idea. Pensé que sólo era muy simpático. Y luego empecé a enamorarme de él”.

Ese año, la pareja decidió comprometerse, y Paltrow recordó cómo su padre, el ya fallecido director Bruce Paltrow, se emocionó tanto que derramó lágrimas de felicidad cuando anunciaron su compromiso, porque “lo consideraba a Pitt su segundo hijo”.

A pesar de su ruptura, Gwyneth expresó que solo guarda buenos sentimientos hacia Brad, con quien vivió una relación plena y que aún mantiene una amistad. Aunque su historia de amor fue cálida, estuvo marcada por una experiencia traumática. En 2017, la actriz acusó al productor de cine Harvey Weinstein de acoso y compartió que, cuando le contó a Brad sobre los comportamientos inapropiados de Weinstein, él confrontó al productor, advirtiéndole que lo dejara tranquilo o enfrentaría consecuencias graves.

Angelina Jolie afirma que ni ella ni Pitt buscaban una relación cuando se conocieron en el rodaje de Sr. Y Sra. Smith.

“Aprovechó su fama y su poder para protegerme, en un momento en el que yo aún no tenía fama ni poder”, dijo ella. Y a partir de ese momento Weinstein mantuvo las distancias.

Indudablemente, Pitt y Jennifer Aniston formaron una de las parejas más influyentes al comienzo del nuevo milenio. Unieron sus vidas en matrimonio en el año 2000, convirtiéndose en el foco principal de los medios de comunicación sensacionalistas, aunque la estrella de Friends siempre evitó elogiar públicamente a su marido.

En una entrevista, explicó: “¿Es el amor de mi vida? Creo que siempre te estás preguntando, ‘¿Eres el amor de mi vida?’. No sé, nunca he sido alguien que diga, ‘Es el amor de mi vida’. Desde luego es un gran amor en mi vida”.

En 2005, Aniston pidió el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Sin embargo, en ese mismo periodo, surgieron rumores acerca de un posible romance entre Pitt y su compañera de Sr. y Sra. Smith (2005), Angelina Jolie. Jennifer confesó que el final de su matrimonio la dejó devastada, pero también aceptó que Pitt no tenía la intención de herirla deliberadamente.

“Brad no es mezquino. Nunca intentaría restregarme algo en la cara intencionadamente. Le falta una pizca de sensibilidad”. Parece que cualquier roce persistente entre los ex se disipó, y hoy en día se dicen “amigos”.

Angelina Jolie asegura que ni ella ni Pitt tenían la intención de iniciar un romance cuando se conocieron durante la filmación de Sr. y Sra. Smith (2003). Sin embargo, su conexión creció y, en 2005, decidieron hacer oficial su relación.

“Nos empujamos a ser mejores. Aunque sólo sea para ser mejor ciclista o mejor piloto. Es alguien a quien admiro por cómo vive su vida. Y por eso estoy con él”, dijo cuando reinaba la paz.

La pareja actual de Brad es Inés de Ramón, una diseñadora de joyas, empresaria y modelo, que nació en Nueva Jersey en 1992.

Procrearon seis hijos, pero su matrimonio no se formalizó hasta 2014. Anteriormente, ambos habían expresado que no contraerían matrimonio hasta que se legalizara la unión entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

Tras la cirugía de doble mastectomía preventiva de la actriz, debido a una predisposición genética al cáncer de mama, agradeció el respaldo de su esposo. Sin embargo, luego de su separación en 2016, Jolie reflexionó sobre su relación, sugiriendo en varias entrevistas que hubo dificultades, como cuando afirmó: “Hay muchas cosas que no puedo decir. Creo que al final del día, incluso si tú y unas pocas personas a las que amas son las únicas que saben lo que has sufrido, llegas a estar en paz con eso”.

Romances confirmados de Brad Pitt y otros no tanto

El rol que catapultó a Brad a la fama fue el de un joven vagabundo soñador que corta el viaje por carretera en el icónico filme Thelma & Louise (1991). El personaje conquista a Geena Davis antes de robarle a ella y a su amiga, pero además, Pitt terminó robándose el corazón de Davis en la vida real. Según Jason Priestley, actor de Beverly Hills 90210, quien compartía departamento con Brad antes de que ambos se lanzaran al estrellato, aseguró que Pitt mantenía un romance con Davis.

“Siempre se escapaba para verla. Iba a su casa, por supuesto: ella era una gran estrella de cine, recién separada de Jeff Goldblum”. Davis no mencionó un romance fuera de la pantalla con Pitt pero sí confesó que quedó impresionada por el actor.

La prensa intentó vincular a Sienna Miller con Brad Pitt en diversas ocasiones mientras él trabajaba como productor en Z: la ciudad perdida (2016), filme protagonizado por la actriz. Se especuló sobre una posible atracción de Brad hacia Sienna, aunque él seguía casado con Angelina Jolie. Según algunos informes, Jolie habría gritado que no quería a Pitt cerca de Miller, lo que habría limitado la interacción entre ellos al mínimo al día siguiente. Miller desmintió estas versiones, asegurando que solo se encontró con Pitt en persona en dos ocasiones. Las especulaciones resurgieron después de que Pitt y Jolie hicieran pública su separación.

Todos los amores en la vida de Brad Pitt.

En esta ocasión, se afirmó que Miller y Pitt intercambiaron coqueteos durante una cena en la que un grupo celebraba el estreno de la película. Sin embargo, Sienna continuó rechazando los rumores, diciendo que "ni siquiera perdería el tiempo respondiendo. Es algo predecible y absurdo". A pesar de esto, los medios no dejaron de especular, informando que ambos fueron vistos en actitud afectuosa durante el festival de música de Glastonbury. No obstante, ni Pitt ni Miller confirmaron esos rumores.

En 2016, la publicación Star aseguró que estaba surgiendo un intenso romance entre Brad Pitt y la protagonista de Casi famosos (2000), Kate Hudson. El tabloide llegó a sugerir que ambos estaban preparados para vivir juntos y que la madre de Kate, Goldie Hawn, aprobaba completamente la relación.

Posteriormente, varios medios difundieron el rumor, pero al final fue la misma Hudson quien habló sobre las especulaciones, tomando el asunto con humor y diciendo: “En realidad no vi a Pitt en cuatro años. Fue una especie de rumor increíble. Me gustó, me dije: ‘Ok, bien, ¡vamos a tener gemelos!’”.

Qué hay de cierto en la relación de Brad Pitt y Charlize Theron.

En 2019, surgieron rumores de que Charlize Theron se sintió atraída por Pitt luego de haberlo conocido a través de su expareja, Sean Penn. Según un testigo que estuvo presente, los vio en el Chateau Marmont y comentó: “Estaban muy acaramelados y él le rodeaba la espalda con el brazo. En un momento dado le guiñó el ojo. Brad parecía estar en un buen momento, los dos parecían muy felices”.

La fuente reveló que mantuvieron un romance breve de solo un mes, que no fue lo suficientemente profundo como para que Pitt presentara a Theron a sus hijos. Más adelante, ambos trabajaron juntos en la grabación de un comercial para la marca de relojes Breitling. Al ser cuestionada sobre si había tenido un amorío con Pitt, Charlize contestó: “Parece que sí. Tuve toda una relación de la que ni siquiera sabía”.

Actualmente, Brad Pitt mantiene una relación con Inés de Ramón, una diseñadora de joyas, empresaria y modelo nacida en Nueva Jersey en 1992, aunque su familia proviene de Madrid. Comenzaron su vínculo a finales de 2022 y hicieron pública su relación en el Festival de Cine de Venecia en 2024. A lo largo de los años, Brad ha demostrado ser un hombre con muchas facetas, consolidándose como un ícono de deseo. Hoy, con 61 años, sigue siendo una figura de fascinación y atractivo, y como él mismo ha demostrado, la belleza envejece de una manera que solo unos pocos logran.