Prime Video: Brad Pitt brilla en esta película ubicada entre las más vistas

Brad Pitt es considerado por muchas personas como uno de los actores más bellos de Hollywood.

Esta cinta tiene una extensión de 172 minutos y el portal especializado en cine y series IMDb le otorgó una calificación de 7,2. Además de Brad Pitt, el elenco de esta película incluyó a Anthony Hopkins y Claire Forlani.

'¿Conoces a Joe Black?' fue dirigida por Martin Brest.

Es relevante señalar que la película '¿Conoces a Joe Black?' es una reinterpretación del clásico cinematográfico 'Death Takes a Holiday' de 1934. Asimismo, el cantante Jon Bon Jovi se inspiró en la trama de esta película para crear la letra de su canción "Thank You For Loving Me", y desde entonces, dicha canción ha quedado vinculada con la película, a pesar de no haber sido escrita específicamente para ella.

