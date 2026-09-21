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21 de septiembre de 2026 - 08:42
Espectáculos.

La Cena de los Tontos llega a Jujuy: entradas, precios y todos los detalles

La Cena de los Tontos llega a Jujuy con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández. Cuándo es, dónde será y cuánto cuestan las entradas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Cena de los Tontos llega a Jujuy&nbsp;

La Cena de los Tontos llega a Jujuy 

La exitosa comedia protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández se presentará el 30 de septiembre en Jujuy.

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La Cena de los Tontos llegará a San Salvador de Jujuy el próximo miércoles 30 de septiembre, como parte de su gira nacional 2026. La función comenzará a las 21 en el Centro Cultural Martín Fierro, con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández al frente de una de las comedias de mayor convocatoria de la cartelera argentina.

La apertura de puertas está prevista para las 20, una hora antes del inicio del espectáculo. Las entradas continúan disponibles y los valores parten desde los $40.000, según informa la plataforma oficial de venta NorteTicket.

La Cena de los Tontos llega a Jujuy

La Cena de los Tontos llega a Jujuy

La Cena de los Tontos: de qué trata la obra

La historia pertenece al dramaturgo francés Francis Veber y parte de una reunión tan particular como cruel: un grupo de amigos organiza semanalmente una cena en la que cada participante debe llevar como invitado a una persona a la que considera un “tonto”, con el objetivo de divertirse a costa de ella.

Sin embargo, todo cambia cuando uno de los anfitriones encuentra al que considera el invitado perfecto. Su llegada desencadena una cadena de equivocaciones, accidentes, llamados inesperados y situaciones absurdas que terminan dando vuelta completamente los roles.

La propuesta combina el humor de enredos con una mirada sobre los prejuicios y la burla hacia los demás, hasta poner en discusión quién ocupa realmente el lugar del “tonto” dentro de la historia. La puesta tiene una duración aproximada de 90 minutos.

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández llegan a Jujuy

La versión que recorrerá el país está dirigida por Marcos Carnevale y tiene como figuras centrales a Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, acompañados por el resto del elenco. La adaptación del texto de Veber corresponde a Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

La producción está integrada por Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo, Luis Penna y Diego Djeredjian.

La obra llega al norte argentino después de superar los 200.000 espectadores desde su estreno en 2025 y de encabezar las estadísticas de público y recaudación durante su paso por Mar del Plata.

Además, durante la temporada 2026 obtuvo tres importantes reconocimientos en los premios Estrella de Mar: Mejor Comedia, Mejor Actriz de Comedia para Laurita Fernández y Mejor Actor de Comedia para Martín Bossi.

Entradas para La Cena de los Tontos en Jujuy

Las entradas para la presentación del 30 de septiembre a las 21 se comercializan de manera online a través de NorteTicket, con valores que comienzan en $40.000. El precio final puede variar de acuerdo con el sector elegido y los cargos correspondientes al servicio de venta.

También hay venta presencial en Tarjeta Sucrédito, Belgrano 627, mientras que el Centro Cultural Martín Fierro funciona como punto de venta únicamente durante los días de función. La plataforma admite tarjetas Visa, Mastercard, Naranja X, American Express y Cabal, además de dinero disponible en Mercado Pago.

Desde la organización también aclararon que no está permitido el ingreso de menores de 5 años.

Tras su presentación en Jujuy, la gira continuará el 1 de octubre en Salta, para luego pasar por Tucumán, Santiago del Estero y otras ciudades del país.

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