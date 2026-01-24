sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 14:42
Farándula.

El encuentro menos esperado: Laurita Fernández y Fede Bal juntos de nuevo

Laurita Fernández y Fede Bal volvieron a cruzarse en un programa de streaming en Mar del Plata. Bromas, recuerdos y confesiones de todo tipo.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
El reciente reencuentro entre Federico Bal y Laurita Fernández durante una charla en Mar del Plata despertó un carrusel de recuerdos, bromas y confesiones ligadas a uno de los romances más comentados de la farándula argentina. Las referencias al intenso 2017, atravesado por el Bailando por un Sueño y una exposición mediática constante, aparecieron casi de manera inevitable.

“Fue un momento de mucho crecimiento para los tres. Y quiero meter a Mati (Napp)”, sostuvo Bal al recordar aquella etapa compartida, subrayando el aprendizaje personal y profesional que les dejó esa experiencia.

Zona Franca y un cara a cara no planificado

El encuentro se dio de forma sorpresiva en el espacio Zona Franca (Blender), convocados por la periodista Juanita Groisman, quien logró propiciar un intercambio que no figuraba en la agenda original del programa. La conversación fluyó entre recuerdos del trabajo en equipo y la convivencia diaria que trascendía la pista de baile.

En ese contexto, Juanita destacó cómo el fenómeno del Bailando lograba involucrar emocionalmente a la audiencia: “Yo me sentía un poco parte del grupo”, confesó. La respuesta de Federico no tardó en llegar: “Está bien y eso es buenísimo”.

La canción, la confesión y un intento fallido

Uno de los momentos más comentados del reencuentro fue cuando se presentó la canción que Federico Bal había compuesto para Laurita. Ella escuchó el tema en el estudio entre risas, mientras él se sinceraba sin filtros: “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida”.

Según relató Fernández, la inspiración surgió tras una discusión de pareja y el tema estuvo ligado a un intento fallido de reconciliación, una anécdota que combinó humor, nostalgia y cierta incomodidad compartida.

El peso de la fama y el Bailando

Ambos recordaron su paso por el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, una etapa marcada por la exposición y la continuidad laboral incluso después de haber blanqueado su relación. Coincidieron en que la fama trajo tanto oportunidades como situaciones difíciles de manejar, especialmente por la mirada constante del público.

Fans, votos y redes sociales

El clima distendido dio lugar a anécdotas cargadas de humor. Laurita sorprendió al preguntar: “¿Vos gastaste guita llamando para votarnos?”, a lo que Juanita respondió sin dudar: “Cantidad. Y faltaba a la facultad”. La confesión provocó la broma inmediata de Bal: “¿Se la devolvemos?”, sellando la complicidad del momento.

También hubo espacio para revisar viejas discusiones y cruces en redes sociales. “Te enojabas a veces conmigo, porque siempre te enojabas conmigo, ¿no?”, lanzó Federico. Juanita fue sincera: “Y, en general, me quedé enojada con vos”.

Twitter como escenario paralelo

La charla cerró con una reflexión sobre el rol de las plataformas digitales. Juanita puso en valor cómo Twitter fue clave para construir comunidad y hasta una carrera propia: “Incluso en Twitter también me fui haciendo una carrera como tuitera hablando de los Bailando. La gente me sigue recordando como eso”.

Federico, por su parte, recordó con humor la vehemencia de esos mensajes: “Me bardeaba mucho, desde el amor… Mucho misil tiraba por ahí”. Lejos de arrepentirse, ella concluyó entre risas y autocrítica: “Era un poco merecido… aunque quizás alguno no tanto. Ahora estoy pensando”.

Un reencuentro que, entre risas y confesiones, volvió a poner en escena una historia que marcó una época de la televisión argentina.

