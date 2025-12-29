Laurita Fernández confirmó a su nuevo amor: "La vida nos volvió a cruzar"

A seis meses de oficializar su ruptura con Claudio “Peluca” Brusca , Laurita Fernández decidió abrir nuevamente su corazón al amor . La actriz y conductora reveló que comenzó un vínculo con Matías Busquet , un polista que se mantiene alejado del ambiente artístico , y se mostró franca al referirse a esta nueva etapa personal .

“ Es muy reciente, muy poquito. Hay ganas de seguir conociéndonos. Encontré a alguien que está en la misma que yo ”, explicó la artista , quien señaló que esta vez decidió abordar el romance de manera distinta a sus experiencias anteriores .

“Siempre fui muy estructurada, de conocer a alguien puertas adentro. Esta vez elegí no perderme planes divertidos ni cosas espontáneas ”, reconoció Laurita .

La conductora también admitió que al inicio le costó relajarse frente a la exposición mediática , pero con el tiempo logró disfrutar del proceso : “ Estaba un poco tensa, paranoica, mirando todo, hasta que dije: ‘Está bueno, ¿por qué no me animé antes?’ . Quizás tenía que ser en este momento”.

Laurita en nota con Gente.

Acerca de su nueva pareja, a quien no identificó directamente en el tramo de la nota publicada por Infama de Gente, Laurita Fernández subrayó que él no pertenece al mundo del espectáculo, algo que considera positivo: “No tiene nada que ver con el ambiente, pero entiende perfectamente lo que hago. Yo también soy muy respetuosa de la privacidad y la intimidad de la otra persona”.

“Mé mandó un mensaje varios años atrás y lo dejó pasar. La vida nos volvió a cruzar hace poquito”, cerró Laurita.

¿Quién es Matías Busquet?

Matías Busquet es un reconocido polista argentino que se destaca en las canchas internacionales. Deportista de alto nivel, Busquet mantiene un perfil discreto en cuanto a su vida personal, aunque su participación en los circuitos más exclusivos del polo lo ha convertido en una figura conocida dentro del ambiente deportivo y social.

Su presencia en eventos junto a Laurita marca un cambio en su exposición mediática, demostrando que está dispuesto a acompañar públicamente a la conductora en sus momentos más importantes.