viernes 12 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 20:28
Espectáculos.

¿Qué pasó entre Luciana Salazar y Ramiro Marra?

Luciana Salazar y Ramiro Marra coincidieron en un restaurante top de Palermo, charlaron toda la noche y los rumores de romance no tardaron en aparecer.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
¿Romance bomba entre Luciana Salazar y Ramiro Marra?

¿Romance bomba entre Luciana Salazar y Ramiro Marra?

El cruce entre ramiro marra.jpg encendió una nueva ola de rumores que mezcla política y farándula. Todo empezó con un encuentro en un exclusivo restaurante de Palermo, donde, según contaron en Intrusos, compartieron una larga charla, muchas risas y hasta intercambio de teléfonos.

La información se conoció primero en el ciclo de espectáculos de América TV, donde la panelista Paula Varela relató que ambos llegaron por separado al local gastronómico, se saludaron y terminaron conversando buena parte de la noche, a la vista de todo el salón. Después de ese encuentro, empezaron a seguirse mutuamente en redes sociales, un gesto que alimentó aún más las versiones.

Luciana Salazar y Ramiro Marra coincidieron en un restaurante top de Palermo, charlaron toda la noche y los rumores de romance no tardaron en aparecer.

Luciana Salazar y Ramiro Marra coincidieron en un restaurante top de Palermo, charlaron toda la noche y los rumores de romance no tardaron en aparecer.

Un encuentro casual entre Luciana Salazar y Ramiro Marra en un restaurante top

Según reconstruyeron los programas de espectáculos, Salazar estaba cenando con una amiga en un restó de Palermo cuando Marra se acercó a su mesa para saludarla. A partir de allí, la charla se volvió distendida y llamativa para quienes estaban alrededor: se habló de “risas que se escuchaban en todo el salón” y de una evidente buena onda entre ambos.

En diálogo por mensaje con Intrusos, la propia Luciana contó que fue la primera vez que se vieron cara a cara en un lugar así y que, en medio de esa conversación, descubrieron que los unía un pasado común: sus infancias en colegios que compartían actividades, algo que también fue destacado en la cobertura de TN.

ramiro marra.jpg
Luciana Salazar y Ramiro Marra coincidieron en un restaurante top de Palermo, charlaron toda la noche y los rumores de romance no tardaron en aparecer.

Luciana Salazar y Ramiro Marra coincidieron en un restaurante top de Palermo, charlaron toda la noche y los rumores de romance no tardaron en aparecer.

Qué dijo Luciana sobre Marra y los rumores

Después de que el tema se hiciera público, Salazar decidió dar su versión. En los mensajes que leyó Paula Varela al aire, la modelo describió a Marra como “muy amoroso” y contó que él le recordó anécdotas de su vida que ella misma no tenía presentes, algo que definió como un detalle que le “hizo la noche”.

También aclaró dos puntos clave: que no se fueron juntos del restaurante y que fue la primera vez que lo veía en ese contexto. Sin embargo, dejó abierta la puerta para lo que pueda pasar más adelante: aseguró que, si él la invita a una cita, le responderá “en privado”, frase que terminó de disparar las especulaciones sobre un posible acercamiento más que amistoso.

