Luciana Salazar estaría saliendo con Julián Álvarez. 

Luciana Salazar y Julián Álvarez A la modelo se la vio en el palco de River. Twitter

Además, a través de su cuenta personal de Twitter, Varela explicó el vínculo que mantienen la modelo y el futbolista: “¡Chicos, Luciana Salazar y Julián Álvarez la están pasando bien! ¡Se están conociendo y ambos son solteros, no le deben nada a nadie! ¡Nunca dije novios! ¿Se entiende la diferencia no!?”.

Luciana Salazar fue vinculada con otro futbolista

Luciana Salazar fue vinculada con un jugador de la Selección Nacional luego de que Marcelo Polino filtrara que está enganchada con un nuevo hombre. En Socios del espectáculo, Mariana Brey brindó nueva información y reveló quién es el sujeto en cuestión.

Brey explicó que “Marcelo se entera porque la fue a visitar a Luciana, que estaba pegada al teléfono. Vio el nombre, lo buscó y saltó que era futbolista. El dato más importante que nos sirvió para descartar fue que estaba soltero, y no son tantos que estén solteros”.

Y agregó que “averiguamos y todo se redujo a un nombre. Es Nicolás González, de 24 años. Muy joven. Es una manteca.Es de Aries, está súper activo porque es joven y él le manda mensajitos a varias”.

¿Qué dijo Luciana Salazar?

Cuando Luciana fue consultada hace unos días por su vida privada, su respuesta fue tajante aunque no desmintió ni confirmó la data en donde expresó que “de mi vida privada no voy a decir nada, lo dejé muy en claro todas las veces que me vinieron a preguntar. Igual Polinunca va a decir nada, nunca va a decir un nombre o algo. Imaginate que es mi familia, tiene códigos. Por ahora estoy bien así, como estoy en mi vida, bajo llave”.