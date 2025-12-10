Fede Bal confirmó su noviazgo con Evelyn Botto: "Que lo sepa el mundo"

La confirmación pública del noviazgo entre Evelyn Botto y Fede Bal puso fin a meses de rumores y especulaciones en la farándula argentina. La actriz y conductora sorprendió tanto a sus colegas como al público al anunciar en vivo, durante la emisión de “Tapados de Laburo” (OLGA), que mantiene un vínculo sentimental con el actor y conductor de Resto del Mundo (El Trece).

El anuncio , esperado por seguidores y medios de espectáculo, se reafirmó con un mensaje de audio de Bal, quien celebró la decisión de hacer oficial la relación .

La revelación de Botto tuvo lugar en un clima relajado, mientras compartía una historia personal en el programa. Entre carcajadas, su colega Nacho Elizalde le preguntó cómo había descubierto que hablaba mientras dormía.

Evelyn Botto rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con Fede Bal.

Visiblemente emocionada, Botto respondió: “Pero mirá mi cara de tarada, no lo puedo disimular. Me lo contó un chico con el que estoy saliendo”, dejando entrever el vínculo. La confirmación final llegó cuando Luli González , otra miembro del equipo, mencionó directamente a Bal , y sin titubeos, Botto afirmó: “Es mi novio, sí”.

La reacción dentro del estudio fue inmediata. Los presentes festejaron la noticia entre aplausos, abrazos y cánticos improvisados, mientras Botto reconocía sentirse “mareada” por la situación. El fragmento del programa se difundió velozmente en redes sociales, siendo compartido por cuentas de seguidores y portales especializados, multiplicando el alcance de la confesión.

Pocos minutos después, Fede Bal envió un mensaje de audio que Botto mostró a sus colegas. En él, Bal manifestó su felicidad: “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos…”. La naturalidad y el tono afectuoso del audio reforzaron la veracidad del anuncio y ratificaron la relación entre ambos.

Reacciones inmediatas y viralización

La información provocó un torrente de reacciones tanto dentro del estudio como en las plataformas digitales. Los fanáticos festejaron la oficialización de la relación, mientras que los miembros del programa acompañaron a Botto con gestos de cariño y humor. La revelación, lejos de estar ensayada, se produjo en un ambiente de naturalidad y complicidad, lo que facilitó que el público la recibiera positivamente.

El vínculo entre Botto y Bal había sido objeto de especulaciones desde septiembre del año pasado, luego de que una salida conjunta al teatro generara las primeras sospechas.

Durante varios meses, la pareja decidió mantener su relación en secreto, dando respuestas evasivas y evitando dar confirmaciones claras. No obstante, el misterio se rompió tras un incidente durante el segundo recital de Oasis en el Estadio Monumental, donde fueron captados besándose, lo que desató un alboroto inmediato en redes sociales y programas de entretenimiento.

El video de Fede Bal y Evelyn Botto en la previa del show de OASIS

Naturalidad y complicidad en la confirmación

La oficialización pública de la relación continuó en el ciclo LAM (América), cuando el periodista Ángel De Brito consultó a Botto durante un evento social. Al ser preguntada sobre su vínculo, la actriz respondió con franqueza: “Sí, estamos re calientes, mal”, haciendo alusión al beso que generó tanta expectativa en el recital.

Ante la consulta sobre si planeaban oficializar su relación, Botto respondió con naturalidad: “Estamos saliendo un montón, de hecho. ¿Te gusta la pareja?”, adoptando una postura despreocupada, centrada en disfrutar el momento sin compromisos inmediatos.

De Brito, con un gesto de sorpresa, comentó: “Me gusta, me sorprendió la pareja. Porque a Fede le gustan mucho las bailarinas”. Evelyn, entre risas y miradas cómplices, replicó: “Sí, puede ser. Creo que le gusta el talento”.

El encuentro finalizó con una mezcla de entusiasmo y nervios, reflejando cómo las revelaciones inesperadas pueden generar un fuerte impacto en la vida de figuras públicas.