Carmen Barbieri dijo lo que piensa sobre el romance entre Fede Bal y Fátima Florez.

El conductor Fede Bal y la humorista Fátima Flórez estarían en el inicio de una incipiente relación amorosa. En su programa, Carmen Barbieri dio su opinión sobre la nueva pareja de su hijo. Los detalles, en la nota.

image.png Carmen Barbieri dijo lo que piensa sobre el romance entre Fede Bal y Fátima Florez Tras compartir unos días en Miami, Fede Bal fue vinculado con Fátima Florez y afirman que existieron “encuentros sexuales fuertes” entre ellos. Quien no se guardó nada fue Carmen Barbieri, que opinó de la intimidad de su hijo.

image.png Si bien blanqueó que no habla con Bal de su vida privada, en diálogo con Puro Show explicó: “No puedo decir nada porque yo me enteré cuando bajé del avión de lo que hablaban ustedes. Yo a Fede no le preguntaron de sus cosas sentimentales. Y si me cuenta no digo nada. No hay nota”.

Consultada sobre si es la “suegra de Fátima”, Barbieri estalló de risa y sumó: “Ella me cae muy bien”. “¿Te pone contenta?”, indagó el notero. “No sé si es cierto, pero si lo fuera me encanta la pareja. Ella me encanta. Me cae bien. Es divina, respetuosa, talentosa y una gran artista”, añadió la capocómica.

“A mí me va bien, a Fede también, a Fátima también… Si se están conociendo o si hay amor no lo sé. Uno a veces no quiere contar nada hasta no estar seguro”, reconoció Barbieri, y por último sumó que al boliche al que fueron Florez y Bal asistieron también otros famosos. “No fueron solos”, advirtió. Se supo que Fede Bal está iniciando un romance con Fátima Florez y Majo Martino contó, en Mañanísima, cómo habría sido el inicio de esa relación. La panelista quiso contarle a Carmen Barbieri cómo fue el primer encuentro en el departamento de la imitadora y luego, le pidió que se tape los oídos para que no escuche los detalles más fuertes. “¿Sabés cómo arrancó? Estaban después del Martín Fierro Latino, viste, quedás como medio arriba. ¿Qué hacemos? Porque no te querés ir a dormir. Estás en Miami, después de una fiesta semejante. Vamos a bailar. Y ella se iba a ir a dormir”, relató Majo. image.png Además, sacó a la luz un detalle de las visitas de Fede al departamento de Fátima. “Los vecinos de Palermo lo que dicen, porque ella vive en Palermo. Y dicen que a Fede se lo vio salir muchas veces, entrar y salir en ese edificio. Y no solo eso, sino los ruidos”, lanzó Majo, muy picante. “Parece que Fede, perdón, Carmen, tapate los oídos, toca la batería, digámosle así para que quede más fino”, expuso Majo y Federico Seeber reiteró el pedido para que la conductora no se entere de todos los detalles: “No escuches esto”. “Fede Bal tocó la batería con Fátima Florez, pero con unos ruidos tremendos que los vecinos, que lo escucharon, cuentan que son tremendos. Pero bueno, Fede es sexual. Perdón que te lo diga así”, reveló Majo. Qué dijo Fátima Florez sobre los rumores de romance con Fede Bal En medio de todos estos rumores, la humorista rompió el silencio y habló con Primicias Ya y aclaró la situación. "Estoy viviendo mi soltería", dijo Fátima, que no negó ni afirmó estos rumores. image.png El acercamiento entre ellos se fortaleció con el tiempo, y los rumores tomaron más fuerza en los últimos días cuando testigos afirmaron que Federico Bal fue visto saliendo del departamento de Fátima Flórez en Palermo tras un supuesto encuentro romántico.

