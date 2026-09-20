Día de los Novios en Argentina: por qué se celebra este 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, muchas parejas en Argentina celebran el Día de los Novios , una fecha que año tras año gana espacio entre las efemérides populares.

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A diferencia del Día de San Valentín, que se festeja el 14 de febrero, esta celebración tiene una fecha propia en nuestro país y está relacionada con la llegada de la primavera.

El origen exacto de esta fecha no está establecido oficialmente. No existe una ley o decreto que haya fijado el 20 de septiembre como Día de los Novios, sino que se trata de una tradición que se fue instalando popularmente con el paso de los años.

La elección de la fecha tiene una explicación sencilla: se celebra un día antes del inicio de la primavera , una estación históricamente asociada con la renovación, la juventud y el amor.

De esta manera, el 20 de septiembre quedó como una especie de previa romántica al 21 de septiembre, cuando además se celebra el Día del Estudiante.

Día de los Novios y San Valentín: ¿es lo mismo?

Aunque ambas fechas tienen al amor y a las parejas como protagonistas, no son la misma celebración.

El Día de San Valentín se conmemora el 14 de febrero y tiene una tradición internacional. En cambio, el Día de los Novios del 20 de septiembre es una costumbre particularmente instalada en Argentina.

Por eso, cada 20 de septiembre las parejas aprovechan para compartir una salida, hacer un regalo, preparar una cena o simplemente dedicar un mensaje especial.

No hace falta hacer un gran festejo: muchas veces un pequeño detalle o un momento juntos alcanza para darle un toque especial a la fecha.

Una fecha que también se volvió tendencia en redes

Con el paso de los años, el Día de los Novios también encontró un espacio en las redes sociales. Fotos de parejas, dedicatorias y mensajes románticos suelen aparecer durante esta jornada.

Así, una celebración que no tiene carácter oficial se mantiene vigente como una tradición popular y como una nueva oportunidad para celebrar el amor antes de la llegada de la primavera.