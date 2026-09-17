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17 de septiembre de 2026 - 13:24
País.

Facundo Moyano pidió que levanten la perimetral para volver a ver a su novia

Facundo Moyano pidió que levanten la restricción que le impide acercarse a Candela Arizaga. La modelo había hecho el mismo pedido.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Facundo Moyano pidió que levanten la restricción que le impide acercarse a Candela Arizaga. La modelo había hecho el mismo pedido.

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Los abogados del exdiputado presentaron un escrito en el que sostuvieron que las declaraciones de los testigos incorporadas al expediente no habrían aportado elementos que permitan ratificar las acusaciones que dieron origen a la causa.

Qué restricción pesa sobre Facundo Moyano

Actualmente, Moyano tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella mientras continúa la investigación judicial. El nuevo pedido se produjo después de que la Justicia porteña comenzara a analizar imágenes de cámaras de seguridad de un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde se investiga si ambos se encontraron pese a la medida vigente.

La Fiscalía pudo confirmar que Arizaga estuvo en ese lugar, aunque hasta el momento no pudo determinar si Moyano también estuvo presente. También se analizan otros posibles encuentros.

Cómo comenzó la causa

El expediente se inició el 4 de agosto, después de un episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano. La Policía de la Ciudad intervino luego de que Arizaga fuera vista corriendo por Avenida del Libertador.

A partir de ese procedimiento, Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La causa continúa abierta y esas acusaciones todavía están bajo investigación judicial.

Qué declaró Candela Arizaga

El 24 de agosto, Arizaga amplió su declaración ante la Fiscalía y negó haber sido víctima de violencia física o verbal durante su relación con Moyano. También manifestó que no recordaba haber dicho que había sido golpeada o privada de su libertad.

En esa presentación explicó que tenía pocos recuerdos de aquella madrugada y vinculó esa situación con el consumo de drogas y el estado de confusión que atravesó. Por ahora, pese a los pedidos realizados por ambos, la restricción de acercamiento continúa vigente.

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