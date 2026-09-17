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17 de septiembre de 2026 - 13:37
País.

Según un informe de la Universidad Di Tella, la confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre

El relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella analizó el índice de confianza al consumidor durante el mes de septiembre en el país.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Consumidor.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella aumentó 2,4% respecto de agosto y se ubicó en 41,2 puntos, tras dos retrocesos mensuales consecutivos.

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El relevamiento marcó un repunte impulsado por la mejora en la percepción personal de los hogares del interior y el conurbano, mientras la CABA retrocedió. Persiste la brecha entre niveles de ingreso.

Sobre la mejora en el índice de confianza, coincidió con la disminución de la preocupación de los analistas por la mora crediticia, después de los acuerdos que bancos y fintech ofrecieron a los deudores, y con la estabilización del tipo de cambio en los distintos circuitos del mercado.

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de septiembre en 40 grandes centros urbanos. La encuesta funciona como termómetro del humor económico de los hogares: releva cómo evalúan su situación actual, qué esperan para los próximos meses y qué disposición tienen para consumir. En la comparación interanual, el índice trepó 3,4%, la tasa más alta desde julio de 2025.

Para el Gobierno, la secuencia confirma las proyecciones de reactivación y desinflación presentadas al Congreso en el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para el año próximo.

Recuperación en el interior de país

El interior del país concentró la mayor mejora del mes, con un alza de 5,23%, que llevó el índice regional a 46,11 puntos, el nivel más alto desde marzo. El Gran Buenos Aires también subió, 3,33%, hasta 39,55 puntos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires cayó 6,78%, a 37,16 puntos.

De acuerdo a este relevamiento, el interior sostiene, aun con oscilaciones, un ánimo menos castigado que el de la Capital.

Brecha salarial

Según el informe, los hogares de menores recursos registraron una mejora mensual de 12,33%, mientras que en los de ingresos altos el índice bajó 4,07%. En términos absolutos, los sectores altos cerraron en 40,95 puntos y los bajos treparon a 41,29 puntos.

La diferencia se explica en parte por la actualización de los cuadros tarifarios, que impacta con más fuerza en los sectores medios y altos, aunque ese rubro mejoró 2,2% en la comparación interanual.

En los hogares de menores ingresos, en cambio, pesó el aumento del empleo y los salarios informales, junto con las asignaciones familiares, que se actualizan mensualmente según la inflación de dos meses antes y subieron 4,8% interanual.

Evaluación del presente

El componente de Condiciones Presentes, que mide cómo los encuestados evalúan su situación personal y la marcha general de la economía, subió 0,3% respecto de agosto y 9,4% en la comparación interanual, hasta 33,2 puntos. La percepción sobre el futuro mejoró 3,8% mensual y se estabilizó en el nivel de un año atrás, con 49,2 puntos, el subíndice más alto del relevamiento.

La disposición a comprar bienes durables continuó entre los componentes más débiles, con una caída de 3,4% y un nivel de 32,7 puntos.

Ese indicador había repuntado desde valores muy deprimidos, pero todavía se mantiene bajo: las tasas de interés elevadas, el costo del financiamiento y la fragilidad de los ingresos limitan decisiones como cambiar un electrodoméstico, adquirir un auto o afrontar gastos relevantes en el hogar.

Casi tres años de gestión

El informe del Centro de Investigación en Finanzas incluyó además un repaso de la trayectoria del índice durante la presidencia de Javier Milei. En sus primeros 33 meses de gestión, la confianza del consumidor acumuló una suba de 3,4%. La percepción sobre la situación personal aumentó 1,9%, la visión sobre la economía general retrocedió 19,7% y las expectativas de compra de bienes durables crecieron 84,7%, aunque desde un piso extremadamente bajo.

Resumen del Informe

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 41,18 puntos en septiembre, lo que representa un aumento mensual de 2,37%. En la comparación interanual, el índice muestra un aumento de 3,44% respecto de septiembre de 2025.

Por regiones, el ICC registró aumentos en el GBA y el Interior, mientras que disminuyó en CABA. El mayor aumento se observó en el Interior (+5,23%), seguido por el GBA (+3,33%), mientras que CABA registró una caída de 6,78%.

El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (46,11 puntos), en tanto que CABA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (37,16 puntos).

Por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares. Los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 12,33%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 4,07%. Los hogares de ingresos bajos exhiben un índice levemente superior (41,29 puntos) frente a los hogares de ingresos altos (40,95 puntos).

Por subíndices, Situación Personal registró un aumento de 11,33% en septiembre, mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones. La mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-3,42%), seguida por Situación Macroeconómica (-0,75%). En septiembre, las Expectativas Futuras registraron un aumento de 3,80%, mientras que las Condiciones Presentes mostraron un incremento de 0,33%.

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