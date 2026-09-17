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17 de septiembre de 2026 - 12:05
País.

Congreso: Patricia Bullrich dijo que no le avisaron del recorte en discapacidad

Sobre la falta de información previa de los artículos que buscan modificar en el Congreso, la Senadora sostuvo que “quedás como tonto o que engañás”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La senadora del PRO, Patrica Bullrich, expuso fallas en la coordinación interna del Gobierno Nacional y lamentó no haber sido informada de las modificaciones en el proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de ser jefa de bloque y parte de la Mesa Política

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Así lo aseguró esta mañana al afirmar que no estaba al tanto de los cambios en el sistema de discapacidad que el gobierno de Javier Milei introdujo en el proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de integrar la mesa política del oficialismo.

La senadora y presidenta del PRO admitió -en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia- que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política, y que el presupuesto llegó con esos cambios sin previo aviso para los socios de la coalición.

No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora, que luego expresó cierta molestia porque cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición.

Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

Discapacidad: Había acuerdos políticos

Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para discutir el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos en el texto presupuestario.

Desde los bloques opositores, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron luego de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin revelar su contenido real.

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¿Qué dice el proyecto?

El proyecto de Presupuesto enviado al Congreso incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad.

Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.

Uno de los puntos más sensibles apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya “no incluirá valores universales”, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores.

Esto quiere decir que, de aprobarse estas modificaciones, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas.

Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones.

Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.

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