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16 de septiembre de 2026 - 20:30
País.

Javier Milei negó que el reclamo por Malvinas tenga fines electorales: "Lo venimos gestando hace tres años"

El Presidente vinculó las últimas medidas con declaraciones de Donald Trump y defendió la estrategia argentina sobre las islas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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“Una de las cosas que dicen los analistas políticos es que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y de oportunismo político. Eso es una estupidez mayúscula”, afirmó Milei en diálogo con Neura.

Milei explicó qué motivó la cadena nacional

El Presidente sostuvo que la decisión de realizar la cadena nacional surgió después de declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos frente a Malvinas.

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Según el material aportado, Trump había señalado el 31 de agosto que no descartaba revisar la postura estadounidense sobre la cuestión Malvinas. Cuatro días después, Milei realizó la cadena nacional en la que anunció medidas contra empresas vinculadas con la explotación de la Cuenca de Malvinas.

El rol de Estados Unidos según Milei

Milei también destacó la relación estratégica con Estados Unidos y sostuvo que Argentina puede tener un rol relevante por sus recursos. “Nosotros como país estamos en condiciones de brindar lo que el mundo hoy necesita, que son alimentos, energía y minerales. Además de que tenemos el capital humano para ser un gran proveedor en materia de economía del conocimiento”, expresó.

En ese marco, agregó que Estados Unidos “puede presionar porque sabe que si del otro lado no tiene la respuesta, sabe que tiene red de este lado”.

Finalmente, volvió a rechazar que las medidas respondan al calendario electoral: “Es algo que lo venimos gestando hace tres años y hubo un disparador externo que permitió que esa oportunidad nosotros la aprovecháramos”.

El Gobierno también trabaja en un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé endurecer las sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos naturales en el archipiélago, incluyendo hidrocarburos y pesca.

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