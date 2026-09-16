Javier Milei negó que el reclamo por Malvinas tenga fines electorales: "Lo venimos gestando hace tres años"

El presidente Javier Milei rechazó que el reciente impulso al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas responda a una estrategia electoral y aseguró que el Gobierno trabaja sobre el tema desde hace tres años.

Política. Javier Milei reunió al Gabinete para repasar el proyecto sobre Malvinas y detalles de economía

Política. Reino Unido reemplazará sus aviones de cazas en las Malvinas en plena tensión con Argentina

“Una de las cosas que dicen los analistas políticos es que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y de oportunismo político. Eso es una estupidez mayúscula ”, afirmó Milei en diálogo con Neura.

El Presidente sostuvo que la decisión de realizar la cadena nacional surgió después de declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos frente a Malvinas.

“La cadena se decidió en la reunión de gabinete del lunes previo. Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos”, explicó.

Disputa por Malvinas: Javier Milei habló al respecto.

Según el material aportado, Trump había señalado el 31 de agosto que no descartaba revisar la postura estadounidense sobre la cuestión Malvinas. Cuatro días después, Milei realizó la cadena nacional en la que anunció medidas contra empresas vinculadas con la explotación de la Cuenca de Malvinas.

El rol de Estados Unidos según Milei

Milei también destacó la relación estratégica con Estados Unidos y sostuvo que Argentina puede tener un rol relevante por sus recursos. “Nosotros como país estamos en condiciones de brindar lo que el mundo hoy necesita, que son alimentos, energía y minerales. Además de que tenemos el capital humano para ser un gran proveedor en materia de economía del conocimiento”, expresó.

En ese marco, agregó que Estados Unidos “puede presionar porque sabe que si del otro lado no tiene la respuesta, sabe que tiene red de este lado”.

Finalmente, volvió a rechazar que las medidas respondan al calendario electoral: “Es algo que lo venimos gestando hace tres años y hubo un disparador externo que permitió que esa oportunidad nosotros la aprovecháramos”.

El Gobierno también trabaja en un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé endurecer las sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos naturales en el archipiélago, incluyendo hidrocarburos y pesca.