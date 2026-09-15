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15 de septiembre de 2026 - 20:45
Disputa.

Malvinas: Argentina rechazó la guía británica para empresas y anticipó más sanciones

Cancillería informó cerca de 180 advertencias, 60 procedimientos y tres denuncias penales vinculadas a actividades en las islas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Islas Malvinas.

Islas Malvinas.

El Gobierno argentino rechazó la guía difundida por el Reino Unido para respaldar a empresas, proveedores e inversores que desarrollan actividades en las Islas Malvinas y anticipó que profundizará las medidas contra aquellas compañías que operen sin autorización argentina.

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La respuesta se conoció luego de que Londres publicara un documento dirigido a compañías y particulares vinculados directa o indirectamente con la economía de las islas. En esa guía, el Gobierno británico sostiene que Argentina no ejerce jurisdicción sobre el archipiélago y que la legislación argentina no resulta aplicable allí.

Desde Cancillería rechazaron esa posición y ratificaron que continuarán aplicando la legislación nacional vinculada con las actividades hidrocarburíferas.

La respuesta de Argentina por las actividades en Malvinas

El Ejecutivo ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Según informó el Gobierno, ese marco fue reforzado mediante el Decreto 868/2026.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, expresó Cancillería en su respuesta.

El Gobierno sostuvo que continuará avanzando contra empresas, inversores y proveedores que participen directa o indirectamente de actividades que Argentina considera no autorizadas.

Malvinas: disputa entre Argentina y Reino Unido.

Malvinas: disputa entre Argentina y Reino Unido.

Cerca de 180 advertencias y 60 procedimientos

Cancillería también dio a conocer el alcance de las medidas que ya se encuentran en marcha. Según informó, fueron enviadas cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países relacionadas con actividades en las islas.

Además, existen 60 procedimientos administrativos en curso y fueron presentadas tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos.

El planteo argentino no se limita a las compañías que operan directamente en Malvinas, sino que también alcanza a contratistas, proveedores, inversores y otros actores vinculados con esas actividades.

El proyecto Sea Lion, otro de los puntos cuestionados

Uno de los principales focos mencionados por el Gobierno es Sea Lion, el proyecto petrolero previsto en la Cuenca Malvinas Norte.

Cancillería hizo referencia a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y volvió a cuestionar las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos.

En ese contexto, el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Israel para transmitir formalmente sus objeciones por el avance del proyecto y por las actividades relacionadas con licencias, incentivos y contratación de proveedores.

La respuesta argentina también hizo referencia a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanece pendiente una solución a la disputa de soberanía.

Finalmente, Cancillería reiteró la disposición argentina a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

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