Día del Señor y la Virgen del Milagro: una de las muestras de fe más grandes del NOA

Cada 15 de septiembre , la provincia de Salta vive una de sus celebraciones religiosas más importantes: el Día del Señor y la Virgen del Milagro . La jornada reúne a miles de fieles y peregrinos que participan de la tradicional procesión por las calles de la ciudad y de la renovación del Pacto de Fidelidad con las sagradas imágenes.

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La festividad tiene una historia que se remonta varios siglos atrás y está vinculada con la llegada de las imágenes del Señor Crucificado y de la Virgen del Rosario a territorio americano, además de los acontecimientos ocurridos en Salta durante los terremotos de septiembre de 1692.

Según la historia difundida por el Arzobispado de Salta, las imágenes llegaron a América por iniciativa de Fray Francisco de Victoria , quien había sido obispo del Tucumán y estuvo presente en la fundación de la ciudad de Salta en 1582.

Una vez terminado su mandato, el religioso regresó a España y envió dos imágenes hacia América: una de la Virgen del Rosario , destinada a Córdoba, y otra del Señor Crucificado , destinada a la Iglesia Matriz de Salta .

Durante el traslado ocurrió un hecho considerado prodigioso por la tradición religiosa. Los pobladores encontraron dos cajones flotando en las aguas del puerto de Callao, en Perú. En su interior estaban las imágenes enviadas por Fray Francisco de Victoria.

Finalmente, el Señor Crucificado continuó su camino hacia Salta, mientras que la Virgen del Rosario fue trasladada hacia Córdoba. Las imágenes llegaron a sus destinos en 1592.

Señor y Virgen del Milagro.

Los terremotos de 1692 y el origen del Milagro

Cien años después de la llegada del Cristo a Salta ocurrió el acontecimiento que marcaría para siempre la historia religiosa de la provincia.

En septiembre de 1692, una serie de fuertes terremotos provocó temor entre los habitantes de la ciudad. En medio de los movimientos sísmicos, los pobladores acudieron a la Iglesia Matriz para pedir protección y organizaron procesiones y rogativas.

La tradición cuenta que la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción cayó de su hornacina sin sufrir daños y quedó en una posición interpretada como suplicante. Su corona también cayó al pie del Sagrario.

Al acercarse a la imagen, los fieles observaron cambios en el rostro de la Virgen, un episodio que fue interpretado como una señal de intercesión y protección.

En medio de la desesperación provocada por los terremotos, también se decidió sacar en procesión la imagen del Cristo Crucificado que se encontraba en la Iglesia Matriz.

Según la tradición, los temblores finalmente cesaron y aquellos acontecimientos dieron origen a la devoción al Señor y la Virgen del Milagro, que se mantiene hasta la actualidad.

Una tradición que se mantiene desde hace siglos

A partir de aquellos acontecimientos comenzó a consolidarse una tradición de fe que cada año tiene como fecha central el 15 de septiembre.

Las celebraciones religiosas se desarrollan durante varios días. La Novena se realiza tradicionalmente entre el 6 y el 14 de septiembre, mientras que el Triduo Solemne tiene lugar los días 13, 14 y 15. La jornada finaliza con la procesión de las imágenes por las calles de la ciudad.

El 15 de septiembre representa así el momento central de la celebración. El pueblo salteño y los peregrinos que llegan desde distintos puntos de la provincia y de otras regiones participan de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Señor y Virgen del Milagro.

El Pacto de Fidelidad

Uno de los momentos más importantes de la celebración es la renovación del Pacto de Fidelidad, una tradición que expresa el vínculo religioso entre el pueblo salteño y las sagradas imágenes.

La promesa se renueva cada año durante la jornada del 15 de septiembre, después de la procesión. La tradición se convirtió en uno de los símbolos centrales del Milagro y forma parte de la identidad religiosa de Salta.

La celebración convoca además a peregrinos que recorren largas distancias para llegar a la capital salteña. Algunos realizan el trayecto caminando desde distintos puntos de la provincia, mientras otros llegan desde provincias vecinas.

Una de las celebraciones religiosas más importantes del país

Con el paso del tiempo, el Milagro se transformó en una de las manifestaciones de fe más importantes de la Argentina. La procesión del 15 de septiembre reúne cada año a una gran cantidad de fieles alrededor de la Catedral Basílica de Salta y las calles de la ciudad.

De esta manera, cada 15 de septiembre, Salta vuelve a encontrarse con una tradición que comenzó hace más de tres siglos y que combina historia, devoción, peregrinación y el compromiso de renovar el Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro.