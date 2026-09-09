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9 de septiembre de 2026 - 11:04
Sociedad.

Tiene 73 años, recorre más de 200 km en bicicleta y peregrina por el Señor del Milagro

Julio lleva 11 años peregrinando por su devoción al Señor y la Virgen del Milagro. Viaja con las imágenes de los Santos Patronos y un pequeño morral.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tiene 73 años y viene en bici desde Embarcación por una promesa al Señor del Milagro.

Tiene 73 años y viene en 'bici' desde Embarcación por una promesa al Señor del Milagro.

Entre los numerosos relatos de devoción que atraviesan las rutas de Salta rumbo a la Catedral , se encuentra el de Julio, un peregrino de 73 años que emprendió el viaje desde Embarcación en bicicleta y deberá recorrer más de 200 kilómetros para llegar a Salta.

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Su bicicleta permite conocer parte de su historia sin necesidad de palabras: en la parte delantera lleva las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, acompañadas por dos banderas papales y una bandera argentina. Para afrontar el trayecto, viaja únicamente con un pequeño morral donde guarda sus pertenencias personales.

Una promesa que nació por su madre

"Lo hago por la fe que le tengo al Señor y la Virgen del Milagro. Hace 11 años que estoy yendo a peregrinar", contó Julio. Sin embargo, el vínculo con esta tradición comenzó mucho antes de esos 11 años. De acuerdo con su relato, el origen se remonta a una promesa que hizo su madre luego de que él sufriera una fractura en la nariz.

A pesar del tiempo transcurrido, Julio tampoco abandonó otra de sus grandes pasiones: el fútbol. Según contó, practica este deporte desde hace muchos años y, aunque ya tiene 73 años, aseguró que por ahora no contempla la posibilidad de dejar de jugar.

Ante la pregunta sobre cómo logra reunir la energía necesaria para afrontar un recorrido de semejante magnitud, Julio responde con una ocurrencia que refleja tanto su personalidad como el orgullo por su lugar de origen: "Las ‘gambas' mías están alimentadas con bagre y sábalo del Bermejo. Comparsero viejo", expresó entre risas, haciendo referencia a sus raíces salteñas.

Recorrida de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro

Recorrida de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro

Más de 200 kilómetros y un pedido especial por Embarcación

El recorrido de Julio tiene un propósito que va más allá de una motivación personal. Durante esta peregrinación, también eligió convertirse en portavoz de un pedido en nombre de toda la comunidad de Embarcación.

"Voy por todo el pueblo de Embarcación, para que crezca y adelante mucho", manifestó. A esa intención sumó enseguida otra inquietud que considera especialmente importante: la creciente presencia de las drogas entre los jóvenes.

La travesía que Julio se propone realizar representa una exigencia considerable. Su intención es volver a recorrer más de 200 kilómetros en bicicleta para llegar hasta el Señor y la Virgen del Milagro y cumplir, una vez más, con su peregrinación. A este esfuerzo se suma una particularidad que vuelve aún más especial su historia: el próximo 24 de septiembre celebrará sus 74 años.

El festejo por su cumpleaños quedará para después. Hoy, la prioridad de Julio está puesta en la bicicleta, el camino y los kilómetros que debe atravesar entre Embarcación y Salta. Una vez más, emprendió la marcha llevando delante las imágenes de los Santos Patronos y una promesa que, tras 11 años de peregrinación, todavía lo impulsa a seguir rumbo a la Catedral.

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