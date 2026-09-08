Zapatillas blancas impecables: el truco casero de 3 ingredientes para dejarlas como nuevas

El truco casero de 3 ingredientes para dejar como nuevas las zapatillas blancas.

Devolverles el aspecto original a las zapatillas blancas puede parecer una tarea complicada , aunque contar con una preparación casera adecuada permite resolverla de manera sencilla. Además, no hace falta invertir grandes cantidades de dinero en productos costosos para conseguir buenos resultados. Agenda este truco para tener en cuenta.

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Es habitual que, después de un tiempo de uso, las zapatillas blancas comiencen a perder su color original y adquieran una tonalidad grisácea o hasta amarillenta . Para combatir ese deterioro existe este truco de limpieza , basado en una combinación de ingredientes caseros con propiedades blanqueadoras que, además, pueden encontrarse con facilidad.

El truco fue difundido en redes sociales por Jen , una creadora de contenido especializada en limpieza , a través de sus publicaciones. La preparación no requiere demasiados pasos y utiliza ingredientes que probablemente ya tengas en tu hogar o que, en caso de no contar con ellos, pueden conseguirse sin dificultad .

Jabón para la ropa o detergente.

Vinagre de limpieza o blanco.

Bicarbonato de sodio.

Preparación

Colocar en un recipiente una pequeña cantidad de jabón para ropa o detergente .

. Incorporar después un chorrito de vinagre blanco o de limpieza .

. Añadir como último ingrediente un poco de bicarbonato de sodio , sin necesidad de medir una cantidad exacta.

, sin necesidad de medir una cantidad exacta. Integrar todos los componentes hasta obtener una mezcla homogénea , utilizando para ello un cepillo de dientes que ya no uses .

, utilizando para ello un . Volver a utilizar el cepillo impregnado con la preparación y pasarlo enérgicamente por toda la superficie de las zapatillas, procurando cubrir cada zona. Una vez terminada una, repetir exactamente el procedimiento con la otra.

y pasarlo enérgicamente por toda la superficie de las zapatillas, procurando cubrir cada zona. Una vez terminada una, repetir exactamente el procedimiento con la otra. Dejar que el calzado se seque al aire , evitando en todo momento exponerlo directamente a los rayos del sol.

, evitando en todo momento exponerlo directamente a los rayos del sol. ¡Y ya está! Podés volver a realizar este procedimiento tantas veces durante el mes como consideres necesario.

¿Puedo aplicar este truco de limpieza para zapatillas que no sean blancas?

Sí, es posible utilizar el procedimiento, aunque hay que tener en cuenta una precaución fundamental. Cuando las zapatillas no son blancas, la preparación debe retirarse enseguida con un paño después de aplicarla. No conviene dejarla sobre la superficie durante demasiado tiempo, porque podría afectar la tonalidad original del calzado.

La razón está en que tanto el bicarbonato como el vinagre blanco o de limpieza poseen propiedades que pueden generar un efecto blanqueador.

Del mismo modo, es fundamental evitar que las zapatillas queden expuestas al sol directo durante el secado, ya que la luz solar también puede alterar o hacer desaparecer parte de su color. Por eso, lo recomendable es trabajar con cuidado y dejar el calzado secar a la sombra.