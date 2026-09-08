ANSES renovó sus trámites online: así funciona el sistema para jubilados y beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) incorporó una nueva opción online destinada a agilizar y hacer más sencillos los trámites de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones relacionadas con el organismo previsional.

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La herramienta se denomina Domicilio Electrónico de la Seguridad Social y comenzó a funcionar de manera oficial el martes 1° de septiembre , en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente.

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social funciona como una vía de contacto online de adhesión voluntaria , disponible para personas mayores de 16 años . Mediante este mecanismo, jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones podrán acceder a notificaciones, citaciones y distintos avisos vinculados con sus trámites y gestiones ante ANSES .

Los mensajes enviados a través de este canal contarán con validez legal . A efectos formales, cada comunicación se tendrá por notificada a las 0 horas del primer día hábil posterior a la fecha en que haya sido puesta a disposición del usuario.

Cómo adherirse al Domicilio Electrónico

El servicio puede ser utilizado por personas que sean titulares de prestaciones de la Seguridad Social o que necesiten realizar trámites relacionados con ellas. De todos modos, la adhesión al sistema es opcional y no constituye un requisito obligatorio.

Para registrarse, hay que:

Ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.

con la Clave de la Seguridad Social. Entrar en el apartado "Domicilio y Datos de Contacto".

Aceptar las condiciones del servicio.

Registrar y verificar una dirección de correo electrónico.

Una vez completado el proceso, las comunicaciones oficiales estarán disponibles dentro de "Mi Buzón", en la plataforma Mi ANSES.

Qué comunicaciones se pueden recibir mediante el Domicilio Electrónico

Dentro de este apartado se podrán consultar diferentes documentos vinculados con trámites y prestaciones, entre los que se incluyen:

Notificaciones.

Requerimientos.

Citaciones.

Liquidaciones.

Resoluciones.

Intimaciones.

Avisos y otras comunicaciones administrativas.

La información de cada documento deberá permitir identificar con precisión el trámite al que corresponde. Para ello, tendrá que consignar datos como la fecha, el tipo y número del acto, el asunto, la dependencia desde la cual fue emitido, el funcionario a cargo y el expediente relacionado.

Cuando la situación lo requiera, la comunicación también deberá especificar los plazos vigentes y detallar qué recursos administrativos se encuentran disponibles para que el usuario pueda presentar su reclamo o realizar la gestión correspondiente.