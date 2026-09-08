Milagro 2026: cuándo llegarán a Salta las columnas de peregrinos más numerosas

Milagro 2026: estas son las fechas en que llegarán las peregrinaciones más grandes a Salta.

Salta capital se dispone a recibir a una multitud de fieles provenientes de diferentes localidades de la provincia y de otros puntos de la Argentina, que se trasladarán hasta la ciudad para formar parte de las celebraciones religiosas dedicadas al Señor y la Virgen del Milagro.

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Sociedad. Las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro recorren los barrios de Salta

De acuerdo con el cronograma preliminar difundido por la Catedral Basílica , el movimiento de peregrinos comenzó en los últimos días de agosto y se extenderá hasta el 14 de septiembre . Durante ese período están previstas distintas jornadas en las que se espera una marcada afluencia de personas.

Todos los años, una gran cantidad de fieles realiza largos trayectos hasta la ciudad de Salta para participar de las celebraciones. Mientras algunos recorren el camino a pie durante varias jornadas , otros eligen trasladarse en bicicleta o recurren a diferentes medios de transporte.

La agenda publicada por la Catedral , cuya última actualización corresponde al 24 de agosto , incluye peregrinaciones organizadas desde distintos municipios de Salta y también desde otras provincias del país. Entre ellas se encuentran Catamarca, Tucumán, Chubut, Misiones, Entre Ríos y La Pampa .

Una de las columnas que ya inició su recorrido es la procedente de Santa Victoria Oeste. El grupo, integrado por alrededor de 250 peregrinos, tiene programado arribar a la ciudad de Salta el próximo 13 de septiembre.

El 9 de septiembre empezará a sentirse la multitud

A partir del miércoles 9 de septiembre comenzará a registrarse un mayor desplazamiento de fieles, debido a la llegada de una de las primeras delegaciones de gran convocatoria.

Ese día arribará a la Catedral la XII Peregrinación Azul, que iniciará su trayecto en El Carril y tiene previsto llegar al templo alrededor de las 7.30. Se estima que la columna estará conformada por aproximadamente 2.500 peregrinos.

Desde entonces, el arribo de las diferentes columnas de peregrinos cobrará cada vez mayor intensidad, hasta alcanzar su punto máximo durante las dos jornadas que concentrarán la mayor cantidad de fieles.

Cachi llegará con unos 7.000 peregrinos

El domingo 13 de septiembre se perfila como una de las fechas de mayor relevancia dentro del operativo, debido al importante flujo de personas que se prevé que llegue a Salta capital.

La convocatoria más grande anunciada para esa jornada será la Peregrinación de Cachi, cuyo ingreso a la ciudad está previsto para las 13. La columna estará compuesta por cerca de 7.000 peregrinos.

A la llegada de este contingente se sumará además el arribo de otras columnas de gran convocatoria durante ese mismo día:

Atocha Peregrina al Milagro: alrededor de 4.000 personas, a las 15.30.

alrededor de 4.000 personas, a las 15.30. Peregrinos Caminantes de la Prelatura de Cafayate: unas 3.000 personas, a las 13.30.

unas 3.000 personas, a las 13.30. Peregrinos del Municipio de Seclantás: cerca de 400 personas, a las 11.30.

cerca de 400 personas, a las 11.30. Amigos del Pedal , desde Rosario de la Frontera: unos 250 ciclistas, a las 12.

, desde Rosario de la Frontera: unos 250 ciclistas, a las 12. Jóvenes Reunidos en Cristo , desde Chicoana: alrededor de 200 personas, a las 11.

, desde Chicoana: alrededor de 200 personas, a las 11. Bikers Peregrinos de Metán: unos 200 ciclistas, cerca del mediodía.

La fecha tendrá además una importante participación de peregrinos que se trasladarán en bicicleta. Entre las delegaciones previstas se encuentran las que partirán desde Cafayate, Tartagal, San Carlos, La Poma, Hipólito Yrigoyen, Embarcación y Rosario de la Frontera, a las que se sumarán grupos procedentes de Catamarca y Tucumán.

El 14 de septiembre será el día de mayor movimiento

El lunes 14 de septiembre concentrará buena parte del movimiento previsto en el cronograma, ya que durante esa jornada coincidirá el ingreso de varias de las columnas más numerosas.

Entre los primeros contingentes en arribar estará el procedente de El Carril, que peregrina bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Su llegada a la Catedral está prevista para las 7.45, con una delegación cercana a los 4.500 peregrinos.

Más tarde, a las 10, será el turno de la Comunidad de Chicoana, cuya columna estará integrada por aproximadamente 3.500 personas.

El ingreso de contingentes numerosos seguirá desarrollándose durante las horas siguientes. Entre ellos se encuentran los Peregrinos Caminantes de la Prelatura de Cafayate, que llegarán con unas 3.000 personas, y Guachipas Camina al Milagro, cuya llegada está programada para las 14, con una convocatoria cercana a los 2.000 peregrinos.

La actividad continuará hasta entrada la noche. Para las 21.30 se espera el arribo de Cerrillos Peregrina al Milagro, otra de las columnas previstas para esa jornada, integrada por aproximadamente 2.000 personas.

Cuando el día ya se acerque a su final, a las 23.45, está previsto que otra delegación proveniente de Cerrillos haga su ingreso a la ciudad. En esta oportunidad, se estima que la columna estará conformada por alrededor de 1.500 peregrinos.

Con estos arribos, Salta se prepara para transitar las jornadas de mayor convocatoria del Milagro 2026, en las que miles de fieles recorrerán caminos y rutas con el propósito de renovar, una vez más, el tradicional Pacto de Fidelidad.