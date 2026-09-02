Milagro 2026: peregrinos, cronograma de actividades, fechas claves y operativos en Salta

Las actividades centrales de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro en Salta se celebrarán el martes 15 de septiembre de 2026

Miles de fieles se preparan para llegar a Salta en septiembre. La Catedral ya habilitó el registro oficial de peregrinaciones.

La Fiesta del Milagro 2026 ya comenzó a movilizar a Salta, que prepara un operativo integral para acompañar la llegada de miles de fieles durante septiembre. Seguridad, salud, asistencia y organización de peregrinaciones forman parte del dispositivo para una celebración que cada año convoca a personas de distintas provincias y países vecinos.

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Sociedad. Milagro en Salta: comenzó la peregrinación con los primeros caminantes hacia la Capital

La Catedral Basílica de Salta ya habilitó el registro oficial de peregrinaciones, donde se actualizan los grupos que llegarán a la ciudad, sus responsables y los horarios previstos de arribo.

El operativo de seguridad comenzó con tareas preventivas en distintos sectores de Salta y contempla el acompañamiento de los peregrinos que avanzan hacia la capital. Actualmente, más de 1.000 efectivos policiales realizan tareas de prevención, ordenamiento y asistencia en las inmediaciones de la Catedral y en los corredores utilizados por los caminantes. El dispositivo incluye acompañamiento a las columnas de peregrinos, patrullajes preventivos y coordinación con las distintas áreas de seguridad.

En la edición anterior, el operativo general involucró a más de 10.000 efectivos durante todo el período de celebración , mientras que para la jornada central participaron miles de policías distribuidos en sectores estratégicos.

El operativo sanitario: puestos de atención y asistencia a peregrinos

La salud es otro de los puntos centrales de la organización. Para el Milagro 2026 se preparó una cobertura sanitaria preventiva que contará con equipos integrados por profesionales, estudiantes avanzados y voluntarios de distintas áreas de salud.

Operativo de salud en puntos estratégicos

Plaza 9 de Julio

Cerrillos

Sargento Suárez

En esos lugares se brindará atención para situaciones frecuentes entre peregrinos, como:

Control de presión arterial.

Curaciones de lesiones en los pies.

Hidratación.

Evaluación de personas que necesiten derivación médica.

Además, se trabaja en coordinación con el SAMEC para responder ante emergencias durante las jornadas de mayor movimiento.

Las actividades centrales de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro en Salta se celebrarán el martes 15 de septiembre de 2026

Peregrinos que ya comenzaron a llegar: caminantes, jóvenes y biciperegrinos

El Milagro no empieza el 15 de septiembre. Desde semanas antes, distintos grupos comienzan su camino hacia Salta.

Uno de los ejemplos más recientes fue la llegada de la quinta Biciperegrinación Institucional, que reunió a 68 ciclistas que partieron desde Cachi y arribaron a la Catedral Basílica acompañados por la Policía de Salta.

También la preparación incluye actividades destinadas a jóvenes y niños, con encuentros especiales dentro del programa del Milagro, buscando que las nuevas generaciones sean parte de la celebración. La llegada de familias, comunidades religiosas y grupos organizados forma parte de una de las imágenes más características de septiembre en Salta.

Más de 200 peregrinaciones previstas

La llegada de fieles desde distintos puntos del territorio es uno de los grandes desafíos organizativos. El cronograma oficial de peregrinaciones registra los grupos que participarán de la edición 2026, con información sobre nombre de cada peregrinación, responsables y fechas estimadas de llegada.

Cada grupo organiza previamente su recorrido, puntos de descanso, asistencia y logística para completar el camino hacia la Catedral.

Tecnología y asistencia para los peregrinos

Dentro del operativo también se incorporaron herramientas digitales. La provincia habilitó la aplicación “Soy Peregrino”, una herramienta pensada para acompañar a los fieles durante el trayecto, brindar información y mejorar la coordinación con los equipos de seguridad.

Además, el “Mapa del Peregrino” permite ubicar servicios y puntos de asistencia disponibles durante la celebración.

Una ciudad preparada para recibir al Milagro

Durante septiembre, Salta cambia su dinámica habitual. La llegada de peregrinos implica un despliegue coordinado entre la Iglesia, organismos provinciales, municipios, fuerzas de seguridad, equipos sanitarios y voluntarios.

La celebración del Milagro 2026 volverá a tener como protagonista no solamente la procesión final, sino también el camino previo de miles de personas que llegan desde diferentes lugares para participar.

Cronograma de actividades de la Fiesta del Milagro 2026

Domingo 6 al sábado 12 de septiembre Novena al Señor y la Virgen del Milagro

Durante estos días se desarrollarán las celebraciones de la tradicional Novena, con misas, rezos y momentos de oración en la Catedral Basílica de Salta.

Domingo 13 de septiembre Solemnidad de la Virgen del Milagro

Comienzan las jornadas centrales de la celebración con actividades religiosas y la tradicional Procesión de Penitencia, en una de las fechas de mayor participación de fieles.

Lunes 14 de septiembre Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz

Continúan las celebraciones religiosas y se realizará una jornada especial de oración y preparación para el día central del Milagro.

Durante la noche se desarrollará la vigilia de oración, con la apertura del templo para recibir a los peregrinos.

Martes 15 de septiembre Solemnidad del Señor del Milagro

Es el día principal de la celebración.

Miles de peregrinos llegarán desde distintos puntos del país para participar de la tradicional Procesión del Señor y la Virgen del Milagro y de la renovación del histórico Pacto de Fidelidad.

Sábado 19 de septiembre Misa de Acción de Gracias

La celebración finalizará con la tradicional misa que marca el cierre del tiempo del Milagro 2026.