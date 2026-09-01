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1 de septiembre de 2026 - 09:01
Sociedad.

Milagro en Salta: comenzó la peregrinación con los primeros caminantes hacia la Capital

El primer contingente de peregrinos ya partió desde el norte provincial rumbo a Salta, dando inicio a las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ya partió el primer grupo de peregrinos al Milagro.

Ya partió el primer grupo de peregrinos al Milagro.

Con la llegada de septiembre, los salteños comienzan a prepararse para participar de los tradicionales y solemnes cultos dedicados al Señor y la Virgen del Milagro, en el camino hacia la 334° procesión, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre.

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De cara a esa fecha, las distintas comunidades de la provincia ultiman la organización de las actividades litúrgicas y los preparativos necesarios para formar parte de estas históricas celebraciones en la capital salteña.

Este período de devoción y peregrinación ya comenzó a sentirse con la partida de los primeros caminantes hacia la capital salteña. El primer grupo en emprender el recorrido fue el de Santa Victoria Oeste, cuyos integrantes iniciaron una travesía a pie de aproximadamente 600 kilómetros hasta la Catedral Basílica, con la mirada puesta en llegar y reencontrarse con los santos patronos al concluir su extenso camino.

De acuerdo con lo informado por Canal Cuatro Salta, los peregrinos llegaron en las últimas horas a Los Toldos, uno de los primeros destinos de la travesía, donde más devotos se incorporaron al grupo. Luego de atravesar esta primera etapa por la zona montañosa, los caminantes harán una pausa para descansar y posteriormente retomarán la marcha hacia la ciudad de Salta.

Milagro en Salta: ¿Cómo continuará el recorrido?

Los peregrinos seguirán su camino por territorio boliviano, tomando la ruta que lleva hasta la localidad de Emborozú. Desde allí, los grupos avanzarán por este corredor internacional hasta llegar al paso fronterizo de Aguas Blancas. Luego de cruzar nuevamente hacia la Argentina, la peregrinación retomará su rumbo hacia la Catedral Basílica de Salta.

Según el cronograma previsto para la peregrinación, los caminantes volverán a ingresar a territorio argentino durante el jueves. Una vez allí, los devotos se encontrarán con la delegación de Orán para continuar juntos el recorrido hacia la Capital, con el objetivo de llegar a tiempo a la procesión y participar de la renovación del Pacto de Fidelidad. ¡Buen viaje!

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