El truco casero para eliminar las manchas quemadas de las sartenes.

Una combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco puede utilizarse para remover los restos de comida quemada adheridos a la parte inferior de las sartenes , sin necesidad de recurrir a sustancias químicas fuertes. Este truco aprovecha una reacción sencilla que puede realizarse en cualquier cocina con ingredientes que todos tienen.

El bicarbonato de sodio contribuye a desprender la grasa carbonizada gracias a su carácter alcalino. Al presentar un pH situado entre 8,0 y 8,3 , favorece la ruptura de los enlaces presentes en las proteínas y los aceites que quedaron adheridos después de quemarse.

Gracias a su acidez , el vinagre blanco ayuda a descomponer los restos minerales y las capas de azúcar caramelizada que quedan fijadas sobre las superficies metálicas.

Dentro de una vivienda, la cocina suele ser uno de los espacios donde más fácilmente se concentran los restos de grasa , especialmente en las zonas próximas a la hornalla o estufa , donde las salpicaduras y vapores favorecen su acumulación.

Cómo aplicar el truco según el tipo de sartén

De acuerdo con las indicaciones de la Extensión de la Universidad de Illinois, esta técnica puede aplicarse a sartenes fabricadas con acero inoxidable o esmalte.

El primer paso consiste en dar vuelta el sartén y esperar a que se enfríe totalmente. Es importante no intentar acelerar el proceso utilizando agua fría sobre el metal cuando todavía está caliente, ya que el cambio brusco de temperatura podría provocar que el recipiente se deforme.

Una vez frío, se debe esparcir bicarbonato de sodio sobre toda la superficie quemada de la base. Luego, se incorpora una cantidad suficiente de vinagre blanco para que el polvo quede bien humedecido y se permite que la mezcla actúe durante 15 a 20 minutos antes de continuar con la limpieza.

La efervescencia que aparece al combinar ambos ingredientes se debe a la liberación de dióxido de carbono (CO). Las burbujas generadas ayudan a desprender físicamente la suciedad y los restos quemados que previamente fueron ablandados por la acción alcalina del bicarbonato. Para completar la limpieza, se recomienda frotar la superficie utilizando una esponja de nylon.

Cuando se trata de sartenes con revestimiento antiadherente, el método requiere mayores precauciones. El USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) señala que utilizar vinagre caliente podría deteriorar o afectar la capa que recubre este tipo de recipientes.

En estos casos, puede optarse por preparar una mezcla espesa con tres partes de bicarbonato y una parte de agua. La pasta debe distribuirse directamente sobre la zona afectada por las quemaduras y permanecer allí durante aproximadamente 15 minutos. Después, se retira cuidadosamente con una esponja blanda, evitando incorporar sal o recurrir a elementos que puedan resultar abrasivos y dañar el recubrimiento.

Qué usar según el tipo de quemado

Los residuos adheridos a una sartén no reaccionan todos de la misma manera ante los métodos de limpieza. Cuando las manchas de quemado también aparecen en el interior del recipiente, el bicarbonato de sodio resulta especialmente útil frente a restos de grasa y proteínas cocidas, como los que pueden dejar alimentos como frijoles, carne o huevo. Su carácter alcalino contribuye a descomponer los enlaces presentes en este tipo de residuos.

El vinagre blanco, por su parte, ofrece mejores resultados ante restos provenientes de preparaciones líquidas con azúcar o almidón, entre ellas salsas, arroz o mermeladas. Esto se debe a que el ácido acético que contiene puede actuar sobre las capas de material caramelizado que quedan fijadas en la superficie del sartén.

Cuando la suciedad quemada presenta una combinación de residuos o forma acumulaciones muy espesas, las recomendaciones revisadas apuntan a comenzar el tratamiento aplicando calor junto con bicarbonato de sodio. Una vez retirado el recipiente del fuego, se incorpora el vinagre blanco, evitando combinar ambos productos mientras la preparación se encuentra hirviendo.

Esta metodología coincide con las indicaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), organismo que registra la utilización conjunta de bicarbonato y vinagre como elementos de limpieza general para distintas superficies de la cocina.

Lo que no se debe hacer, según la Universidad de Illinois

Para conservar en buen estado los sartenes metálicos, la Extensión de la Universidad de Illinois recomienda evitar el empleo de productos abrasivos, así como de lana de acero y cloro. Este último puede provocar que el acero adquiera una tonalidad más oscura y, además, favorecer su corrosión.

A su vez, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que, una vez finalizada la limpieza, es fundamental eliminar por completo cualquier resto del producto utilizado antes de volver a preparar alimentos en el utensilio. Para conseguirlo, basta con realizar un enjuague minucioso bajo el agua corriente, que permite retirar los residuos sin mayores inconvenientes.

Si el utensilio está fabricado en hierro fundido, no es recomendable dejarlo en contacto con vinagre durante períodos prolongados, ya que este procedimiento puede eliminar la capa de curado del metal y, como consecuencia, favorecer la aparición de óxido.

Para este tipo de sartenes, una opción más adecuada es recurrir a sal gruesa, que permite remover los restos adheridos mediante una acción abrasiva. Se coloca una cantidad sobre el fondo aún tibio, se frota utilizando papel de cocina doblado y luego se retira todo con agua caliente, sin utilizar jabón.

Finalmente, es importante secar la sartén inmediatamente: puede hacerse colocándola sobre la hornalla a fuego bajo. Una vez completamente seca, se agregan unas gotas de aceite para proteger nuevamente la superficie.

La importancia de la limpieza en la cocina

El Manual de Saneamiento Básico, elaborado por la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA), establece que mantener una vivienda en condiciones adecuadas de higiene busca principalmente detectar y corregir hábitos o acciones que puedan representar un riesgo para la salud de los integrantes de la familia.

De acuerdo con el mismo organismo, la falta de higiene en los espacios domésticos puede incrementar la posibilidad de contraer enfermedades gastrointestinales, entre ellas diarrea, fiebre tifoidea y hepatitis.

Por este motivo, la AGEPSA considera que elegir y utilizar correctamente los productos de limpieza constituye una de las prácticas esenciales de higiene que deberían incorporarse en cualquier vivienda.