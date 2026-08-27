El truco casero para limpiar el ventilador en pocos minutos y dejarlo como nuevo.

Mantener el ventilador libre de suciedad puede parecer una tarea complicada, especialmente cuando el polvo se acumula en las zonas internas , pero hay un truco sencillo que facilita mucho el proceso. Además de ofrecer buenos resultados , este procedimiento puede realizarse en muy poco tiempo.

Otra de sus ventajas es que no hace falta contar con una gran cantidad de materiales para llevarlo a cabo. Este truco , que comenzó a ganar popularidad a través de las redes sociales , permite eliminar de manera práctica el polvo y la suciedad acumulados en el interior del aparato, ayudando a recuperar su aspecto limpio y cuidado.

Las personas que recurren al ventilador todos los días durante los meses más calurosos conocen bien uno de los inconvenientes más habituales: la acumulación de polvo y partículas de suciedad en sus aspas.

Como permanecen en funcionamiento y en constante rotación , estos aparatos terminan recogiendo polvo del ambiente y, al mismo tiempo, contribuyen a distribuirlo por distintas zonas de la casa. Por suerte, existe un método sencillo que permite dejarlo limpio en cuestión de segundos .

Truco casero: ¿Cómo limpiar el ventilador con agua y una bolsa?

Ingredientes

Agua

Una bolsa

Atomizador

Jabón líquido

Pasos a seguir

Combina el jabón líquido con agua y vinagre hasta integrar los ingredientes. Después, pasa la preparación a un pulverizador .

con agua y vinagre hasta integrar los ingredientes. Después, pasa la preparación a un . Agita o mezcla enérgicamente el contenido y distribúyelo sobre el ventilador mediante varias pulverizaciones.

el contenido y distribúyelo sobre el mediante varias pulverizaciones. Cubre por completo el aparato utilizando una bolsa, procurando que quede completamente envuelto.

utilizando una bolsa, procurando que quede completamente envuelto. Finalmente, pon el ventilador en funcionamiento .

. Retira con cuidado la bolsa que cubre el ventilador.

la bolsa que cubre el ventilador. ¡Y ya está! De este modo, la suciedad acumulada debería haberse desprendido por completo.

Cómo es el truco que inventó un arquitecto para potenciar el ventilador

Un arquitecto desarrolló una ingeniosa alternativa para combatir las altas temperaturas durante el verano sin tener que recurrir necesariamente al aire acondicionado.

Estos equipos no solo representan un gasto importante para quienes los utilizan, sino que además requieren un elevado consumo de electricidad y no están al alcance de todos los hogares. Ante esta situación, comenzó a difundirse ampliamente una técnica pensada para aprovechar mejor el ventilador y conseguir una sensación de frescura sin depender de un sistema de climatización.

Buscar métodos diferentes al aire acondicionado para reducir el calor dentro del hogar puede resultar especialmente complicado cuando el presupuesto es limitado.

Aunque en viviendas naturalmente frescas un ventilador puede alcanzar para generar una temperatura más agradable, la situación cambia en aquellos espacios, como casas o departamentos, que acumulan y conservan demasiado calor. Para este tipo de ambientes, recurrir a esta sencilla técnica puede convertirse en una alternativa práctica y conveniente.

El arquitecto y creador de contenido en TikTok Leonardo Rogel dio a conocer una técnica sencilla pensada para mejorar el rendimiento del ventilador y aprovechar mejor el flujo de aire. El procedimiento consiste en humedecer una toalla y ubicarla en la parte posterior del aparato, de manera que quede detrás de las aspas. Según este método, la posición permite que el aire pase de forma más adecuada y contribuya a generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

Según explica el usuario @leonardo_rogel_, el inconveniente de los ventiladores es que simplemente hacen circular el aire sin reducir realmente su temperatura. Por eso, sugiere incorporar humedad como una forma de conseguir una sensación térmica más fresca.

Para poner esta idea en práctica, propone dos alternativas. Una consiste en pulverizar una pequeña cantidad de agua en la habitación antes de acostarse. La segunda opción es humedecer una toalla y colocarla de algún modo en la parte posterior del ventilador, de manera que el aire pueda pasar por esa zona.

De acuerdo con su explicación, este procedimiento aprovecha la evaporación del agua para generar un efecto refrescante: cuando la humedad de la toalla se evapora, reduce la temperatura del aire que se encuentra a su alrededor. Posteriormente, el ventilador recoge ese aire y lo impulsa hacia la persona, favoreciendo una sensación de mayor frescura.

Como alternativa adicional, aconsejó situar el ventilador junto a una ventana abierta. De esta manera, se busca facilitar la salida del aire caliente acumulado dentro de la habitación mientras el aparato contribuye a hacer circular el aire más fresco hacia el interior.