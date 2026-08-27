Créditos hipotecarios: cuánto se paga por mes para tener un préstamo de USD 80.000

Créditos hipotecarios: cuánto es la cuota inicial para acceder a los créditos de hasta USD 80.000.

El Gobierno presentó este miércoles, mediante el ministro de Economía, una nueva iniciativa destinada a fomentar el acceso a los créditos hipotecarios. El plan contempla un fondo de $2 billones orientado a aumentar los recursos disponibles para financiar la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

De acuerdo con las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía, el valor de la cuota inicial sería de $865.098. El ejemplo presentado oficialmente parte de una vivienda valuada en USD 106.667.

Créditos hipotecarios: ¿De cuánto es la cuota? En ese escenario, el préstamo contempla el 75% del valor de la propiedad, por un total de $120.920.000, equivalente a unos USD 80.000 según el tipo de cambio oficial vigente. Para elaborar la simulación, Economía consideró un financiamiento a 25 años, con una tasa de UVA + 7%.

De esta manera, para tener una referencia concreta sobre el costo de acceder a un crédito de esas características, la simulación oficial establece una primera cuota de $865.098. El esquema supone un plazo de 25 años, con un monto de capital que se actualiza según el índice UVA.

La simulación oficial también determina qué nivel de ingresos debería tener el grupo familiar para afrontar el financiamiento. Al establecer que la cuota no debe superar el 25% de los ingresos, el cálculo arroja un ingreso neto mensual de $3.460.391. En términos prácticos, una pareja con ingresos de bolsillo cercanos a $1,7 millones por persona podría reunir las condiciones para acceder a un préstamo equivalente a USD 80.000.

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