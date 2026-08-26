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26 de agosto de 2026 - 17:14
Economía

Crédito hipotecario: ¿cuánto hay que ganar para comprar una propiedad de US$100.000?

Los créditos hipotecarios son una alternativa para comprar una vivienda, aunque los requisitos varían según el banco y dependen de la tasa, el plazo y los ingresos necesarios.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Crédito hipotecario: ¿cuánto hay que ganar para comprar una propiedad de US$100.000?.&nbsp;

Crédito hipotecario: ¿cuánto hay que ganar para comprar una propiedad de US$100.000?. 

El nuevo esquema del Gobierno busca facilitar el acceso a los créditos hipotecarios. En el caso de una propiedad de más de US$100.000, financiar US$80.000 a 25 años y UVA + 7% implicaría una cuota inicial cercana a $865.000.

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Crédito hipotecario: ¿cuánto hay que ganar para comprar una propiedad de US$100.000?

El Gobierno busca ampliar el acceso a los créditos hipotecarios mediante un nuevo esquema con fondos del FGS de la ANSES. Según anunció Luis Caputo, la iniciativa apunta a ofrecer financiamiento de largo plazo y mayores préstamos para comprar o construir una primera casa.

En una vivienda de poco más de US$100.000, financiar US$80.000 a 25 años y UVA + 7% implicaría una cuota inicial cercana a $865.000. Luis Caputo presentó este ejemplo al anunciar un programa que utilizará $2 billones del FGS de la ANSES para darles a los bancos mayor financiamiento a largo plazo y ampliar los préstamos para comprar una primera vivienda. El ejemplo oficial establece un ingreso neto familiar mínimo de $3,46 millones mensuales para acceder al préstamo.

Los créditos hipotecarios UVA ofrecen tasas de entre 6,7% y 15%, dependiendo del banco, mientras que los requisitos y plazos también varían según cada entidad:

  • Banco Supervielle: $2.120.370.
  • Banco Hipotecario: $1.582.000.
  • Brubank: $1.558.350.
  • Banco Santander: $1.412.180.
  • Banco de Córdoba: $1.353.360.
  • Macro: $1.314.750.
  • Credicoop: $1.267.210.
  • Patagonia: $1.246.350.
  • ICBC: $1.165.500.
  • BBVA: $1.059.310.
  • Banco Nación: $977.600.
  • Banco de Rosario: $934.100.
  • Banco de Neuquén: $878.640.
  • Banco Ciudad: $710.000.

El nivel de ingresos aparece como uno de los principales obstáculos para acceder al crédito. Con un ingreso neto promedio de $1,8 millones, una familia necesitaría casi dos salarios adicionales para llegar al ingreso requerido.

El esquema contempla créditos de al menos 15 años y hasta 150.000 UVA, unos US$200.000, para financiar la primera vivienda, ya sea para comprar, construir, ampliar o refaccionar.

Los cambios que aplica el anuncio del Gobierno en las hipotecas

La medida apunta a solucionar la falta de financiamiento de largo plazo, uno de los principales límites para que los bancos amplíen los créditos hipotecarios. “Los créditos hipotecarios son a 30 años y los depósitos de los bancos están escasamente a 30 días”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El objetivo es que las entidades bancarias tengan acceso a financiamiento más estable y de largo plazo, lo que les permitiría ampliar la oferta y aumentar el volumen de créditos hipotecarios disponibles.

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