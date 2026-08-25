Créditos hipotecarios: el Gobierno anunciará este miércoles un nuevo esquema

El Gobierno anunciará este miércoles 26 de agosto nuevas medidas para impulsar los créditos hipotecarios. Los detalles serán presentados por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una conferencia de prensa prevista para las 10 de la mañana.
La iniciativa busca resolver uno de los principales problemas que, según el equipo económico, limita actualmente la oferta de préstamos para viviendas: los bancos otorgan hipotecas a muy largo plazo, pero gran parte de su financiamiento proviene de depósitos de corto plazo.
Caputo ya había adelantado que el nuevo esquema involucrará al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, aunque aclaró que el organismo no compraría directamente las hipotecas otorgadas a particulares.
Cómo funcionaría el nuevo sistema
La alternativa que analiza el Gobierno consiste en que el FGS convoque a licitaciones de plazos fijos de largo plazo. De esta manera, los bancos podrían competir ofreciendo distintas tasas para captar esos fondos y contar con financiamiento por períodos más extensos.
“Las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días”, explicó Caputo al referirse al problema que enfrenta actualmente el sistema financiero.
Créditos hipotecarios UVA (Foto ilustrativa)
Según el ejemplo brindado por el ministro, una entidad podría ofrecer una tasa de UVA más 3% para un plazo fijo a dos años, mientras otra podría proponer UVA más 4% a cinco años. Luego, el FGS evaluaría las propuestas y decidiría dónde colocar los fondos.
El esquema se trabaja en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Caputo aseguró que la propuesta ya fue presentada al sector financiero y tuvo una buena recepción.
Qué falta conocer
Por el momento, no se informaron las condiciones concretas que tendrán las nuevas líneas de créditos hipotecarios ni quiénes podrán acceder.
Esos detalles serán parte de los anuncios que realizará el ministro de Economía este miércoles. La expectativa está puesta en conocer tasas, plazos, requisitos y alcance de las medidas que buscarán aumentar la disponibilidad de financiamiento para la compra de viviendas.
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