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25 de agosto de 2026 - 17:39
Política

El Gobierno reunió a la mesa política: nuevos proyectos y medidas económicas

La mesa política del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada para definir la agenda parlamentaria y avanzar en un paquete de medidas económicas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El Gobierno reunió a la mesa política: nuevos proyectos y medidas económicas. 

La mesa política del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada para ordenar la agenda parlamentaria, definir la estrategia del oficialismo en el Congreso y avanzar en un paquete de medidas económicas que será anunciado en los próximos días.

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El Gobierno reunió a la mesa política: nuevos proyectos y medidas económicas

En una jornada clave para la agenda legislativa, la mesa política del Gobierno volvió a reunirse en la Casa Rosada para coordinar la estrategia parlamentaria y avanzar en nuevas medidas económicas y proyectos que el Ejecutivo prevé impulsar en el Congreso.

La reunión comenzó a las 13 y terminó después de las 16, con una prioridad sobre la mesa: ordenar la estrategia legislativa y destrabar los proyectos del Gobierno en el Congreso.

Con la mira puesta en la sesión de este miércoles en Diputados, la mesa política hizo un repaso de la estrategia parlamentaria y del respaldo con el que cuenta el oficialismo para avanzar con proyectos como Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La reunión contó además con la presencia de Sandra Pettovello, quien se sumó para coordinar la gestión de Capital Humano.

La incorporación de Pettovello marca la segunda vez que un ministro participa de la mesa encabezada por Karina Milei, luego de la presencia de Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado.

A lo largo de las más de dos horas y media de reunión, los principales dirigentes políticos del Gobierno abordaron una agenda que incluyó educación, trabajo, niñez, familia y ANSES. En ese marco, adelantaron que próximamente presentarán nuevas medidas y proyectos de ley vinculados al área educativa.

Además, el Gobierno anticipó que el ministro de Economía, Luis Caputo, realizará nuevos anuncios de medidas económicas este miércoles por la mañana, en una conferencia de prensa convocada en su cartera.

Si bien todavía no trascendieron detalles sobre las nuevas medidas, el tema del endeudamiento familiar estuvo presente en la reunión de Gabinete que encabezó Karina Milei este lunes, donde la plana mayor del Gobierno analizó el aumento de las deudas de los hogares argentinos.

La reunión contó con la presencia de los principales referentes del Gobierno y del oficialismo en el Congreso. Participaron Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo Menem, Ignacio Devitt, Santiago Caputo y Fabián Fernández.

La sesión en el Congreso

La reunión se realizó horas antes de una sesión cargada de iniciativas para el oficialismo. Diputados debatirá este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II, el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al PCT y la reducción del IVA para la fécula y la harina de mandioca.

A este listado se agregó en las últimas horas la Ley Joaquín, un proyecto que busca establecer nuevas normas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

Desde el Gobierno aseguran que el oficialismo cuenta con los votos para avanzar con sus proyectos, a partir del respaldo de los bloques aliados. La expectativa contrasta con lo ocurrido semanas atrás en el Senado, cuando la falta de apoyos hizo fracasar la votación de la Ley de Propiedad Privada.

La reunión también incluyó un repaso de la agenda de la Cámara alta, que este jueves avanzará con el tratamiento de pliegos judiciales y varios tratados internacionales.

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