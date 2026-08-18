El Gobierno ratificó su plan económico y proyectó un triunfo de Milei en primera vuelta en 2027. 

Adrián Ravier, vocero presidencial, defendió el plan económico de Javier Milei, aseguró que el Gobierno no modificará su estrategia de reducción del gasto y anticipó que el oficialismo buscará llegar fortalecido a las elecciones de 2027.

El vocero presidencial , Adrián Ravier, descartó una crisis por el endeudamiento de los hogares y ratificó que el Gobierno mantendrá su política de ajuste. “ La motosierra es el símbolo de este gobierno y no se apagará”, afirmó. De cara a 2027 , aseguró que la morosidad no alterará los planes de Javier Milei y anticipó: “ Vamos a ganar la reelección en primera vuelta ”.

Ravier volvió a protagonizar una conferencia de prensa con fuertes cruces con periodistas y dejó algunas consultas sin responder. En ese contexto, el vocero presidencial aprovechó para ratificar la confianza del Gobierno de cara a las elecciones de 2027 y aseguró que en la Casa Rosada consideran posible una victoria de Javier Milei sin necesidad de un balotaje. “ Nos imaginamos reelectos en primera vuelta ”, afirmó.

Ravier también rechazó las versiones que ponen en duda el estado del Presidente y aseguró que Milei “está muy bien” . En ese sentido, destacó el discurso que el mandatario brindó durante el homenaje al general San Martín y atribuyó las especulaciones a la anticipación del escenario electoral. “ Comienzan estas especulaciones absurdas para atacar al Presidente, ya lo vivimos en el pasado ”, afirmó.

Luego de repasar durante varios minutos los logros de la gestión de Milei, Ravier respondió sobre uno de los principales interrogantes de cara al año electoral: qué pasará con la “motosierra”. El vocero presidencial ratificó la estrategia del Gobierno y aseguró que la reducción del gasto público continuará, aun en pleno proceso electoral.

Ravier volvió a defender la “motosierra” como una de las principales herramientas de la gestión de Milei. “A través de ella hemos logrado equilibrar las cuentas públicas y bajar la inflación de más del 200% al 30% anual, y seguirá en descenso”, sostuvo. Además, aseguró que el país registra niveles récord de producción, exportaciones y consumo. “La motosierra le da soluciones a la gente”, afirmó.

“La motosierra no se apaga nunca. Mientras el presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar”, señaló. Según explicó, el objetivo es reducir el tamaño del Estado para que el sector privado pueda disponer de una mayor cantidad de recursos.

Ravier y otro cruce con periodistas

Ravier volvió a cruzarse con los periodistas cuando fue consultado por el destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles. “Aprendan a preguntar”, respondió en reiteradas oportunidades, sin precisar qué ocurre con esos recursos. Además, evitó responder de forma directa si el Gobierno está incurriendo en una presunta malversación de fondos.

Ante las acusaciones sobre una posible malversación de fondos, Ravier negó que exista alguna irregularidad y defendió el manejo de los recursos públicos. “No se están malversando los fondos, no hay ningún delito”, sostuvo. El vocero aseguró que el Gobierno respeta las partidas establecidas en el presupuesto y afirmó que el dinero que no se utiliza permanece invertido para preservar su valor.

Consultado nuevamente por el destino de esos recursos y frente al señalamiento de que semanas atrás había dicho que los fondos se desviaban para sostener el superávit fiscal, el vocero rechazó la acusación de haber mentido. “No estoy mintiendo”, sostuvo, y explicó que había dicho que el dinero del impuesto “lo disponía Economía”. Además, respaldó su versión en recientes declaraciones de Luis Caputo.