El Gobierno extendió la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

El Gobierno y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión de servicios hasta 2049: se esperan inversiones por USD 600 millones

El Gobierno nacional aprobó este lunes una nueva readecuación del contrato con Aeropuertos Argentina 2000 , empresa que administra una amplia red de terminales aéreas del país. El acuerdo modifica el plazo de la concesión, que vencía en 2038, e incorpora nuevas obligaciones de inversión.

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La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 27/2026 , publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial . El acuerdo comprende la concesión del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos, integrada por 35 terminales.

Uno de los puntos centrales es el plazo. Aunque la concesión tendrá como primera referencia el 13 de febrero de 2049 , podrá extenderse otros siete años, hasta 2056 , siempre que la compañía cumpla una serie de condiciones económicas y de ejecución de obras.

La empresa deberá demostrar antes del 30 de junio de 2027 que cuenta con los fondos, créditos o compromisos financieros necesarios para afrontar una inversión directa adicional de US$600 millones, IVA incluido . Además, tendrá que alcanzar al menos el 75% de ejecución de las obras comprometidas antes del 31 de diciembre de 2031 .

Si ambas condiciones se cumplen, el plazo contractual podrá mantenerse hasta 2056. En cambio, si no se alcanzan esas metas, la concesión finalizará el 13 de febrero de 2049. El ORSNA será el organismo encargado de verificar el cumplimiento.

Los US$600 millones tienen un destino específico

Un punto importante del texto oficial es que la inversión directa adicional de US$600 millones está destinada al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

La readecuación también contempla nuevas metas de inversión para la concesión en general, pero la decisión publicada este lunes no asigna esos US$600 millones de manera proporcional entre los 35 aeropuertos.

El objetivo planteado en los informes técnicos es acompañar el crecimiento futuro del tráfico aéreo y garantizar capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad de la infraestructura aeroportuaria.

Por qué se renegoció la concesión

La readecuación tiene como antecedente el fuerte impacto que produjo la pandemia sobre la actividad aerocomercial. Los documentos oficiales detallan que el tráfico internacional de la concesión cayó 76% durante 2020 y 86% en 2021, tomando como referencia los niveles de 2019. En vuelos domésticos, las bajas fueron del 77% y 62%, respectivamente.

Los ingresos totales de la concesión también se redujeron un 60% entre 2019 y 2020. A partir de esos números, el ORSNA consideró que se había producido una alteración extraordinaria del equilibrio económico y financiero del contrato.

La nueva estructura utiliza una Tasa Interna de Retorno de referencia del 14,3%, aunque el acuerdo aclara que no representa una rentabilidad garantizada para la compañía.

El acuerdo también alcanza al aeropuerto de Jujuy

Para Jujuy hay un punto relevante. El Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, ubicado en Perico, forma parte del Grupo “A” de aeropuertos concesionados y su explotación está vinculada a Aeropuertos Argentina 2000.

Por lo tanto, el nuevo marco contractual también alcanza al aeropuerto jujeño en cuanto al plazo general de la concesión.

Sin embargo, la norma publicada este lunes no anuncia una nueva obra específica para Jujuy ni destina al aeropuerto Horacio Guzmán una parte determinada de los US$600 millones adicionales. Ese monto, expresamente identificado en el documento, corresponde al plan de inversión directa para Ezeiza.

También se cierran reclamos entre las partes

La renegociación incluye además el desistimiento de reclamos administrativos y judiciales vinculados con diferencias anteriores entre el Estado y la compañía. El objetivo es cerrar las controversias acumuladas durante la concesión y establecer un nuevo esquema de largo plazo para la operación aeroportuaria.

El acuerdo entró en vigencia con la aprobación oficial y ahora el ORSNA deberá avanzar con las medidas regulatorias, técnicas y administrativas necesarias para su implementación.