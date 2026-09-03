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3 de septiembre de 2026 - 09:17
País.

ATE postergó el paro en aeropuertos y pidió una audiencia

La medida iba a alcanzar a más de 27 aeropuertos del país. ATE ANAC reclamó una audiencia para acordar cómo se garantizará el 75% de las prestaciones.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Paro aeroportuario - Imagen de archivo&nbsp;

Paro aeroportuario - Imagen de archivo 

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El conflicto involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y originalmente alcanzaba a más de 27 terminales aéreas, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Paro aeroportuario - Imagen ilustrativa

Paro aeroportuario - Imagen ilustrativa

Por qué ATE decidió postergar la medida

La postergación se produce en medio de la discusión sobre el nivel de actividad que debe mantenerse durante una protesta en el sistema aeroportuario.

Desde el Gobierno se planteó que, por tratarse de una actividad considerada esencial, durante las franjas afectadas debe garantizarse al menos el 75% de las prestaciones habituales.

Frente a ese escenario, ATE ANAC solicitó que el Ministerio de Trabajo convoque a una audiencia para establecer de qué manera se aplicará ese porcentaje y qué servicios quedarán comprendidos.

La definición resulta central para conocer el alcance concreto que podría tener una futura medida y su eventual impacto sobre los vuelos.

Cómo estaba previsto el paro en los aeropuertos

Antes de la postergación, el plan de lucha contemplaba medidas gremiales durante dos franjas horarias por jornada: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto este jueves como el viernes 4 de septiembre.

El esquema podía afectar a más de 27 aeropuertos de la Argentina. Durante esos períodos se anticipaban posibles demoras y reprogramaciones, aunque la afectación podía variar de acuerdo con la operatoria de cada terminal y de las compañías aéreas.

Fuera de esos horarios, estaba previsto que los servicios aeroportuarios se desarrollaran con normalidad.

El 75% de los servicios, el eje de la discusión

El punto central del conflicto ahora pasa por determinar qué significa en la práctica mantener el 75% de las prestaciones durante una medida gremial.

ATE busca que esa modalidad sea discutida formalmente con las autoridades antes de avanzar con el paro. Por ese motivo, el sindicato pidió la intervención del Ministerio de Trabajo y la convocatoria a una audiencia.

Hasta que exista una nueva definición, la medida de fuerza anunciada quedó postergada y la atención se concentra ahora en la negociación entre el gremio y el Gobierno.

Los pasajeros con viajes programados deberán mantenerse atentos a eventuales novedades, ya que una nueva fecha o modalidad de protesta dependerá del resultado de las conversaciones entre las partes.

Noticia en desarrollo.

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