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2 de septiembre de 2026 - 09:13
Jujuy.

ATE anunció paro por 48 horas en los aeropuertos: cómo afectará a los vuelos en Jujuy

La medida nacional será este jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Conocé el estado de los vuelos desde y hacia Jujuy para ambas jornadas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Según informaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado, durante las jornadas de protesta únicamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

Aeropuerto Horacio Guzm&aacute;n&nbsp;

Aeropuerto Horacio Guzmán

Cómo afectará el paro de ATE a los vuelos en Jujuy

La medida anunciada por ATE tendrá alcance federal e incluirá a más de 27 aeropuertos de todo el país. Entre las terminales alcanzadas se encuentran Ezeiza y Aeroparque. Fuera de las franjas horarias establecidas para la protesta, las operaciones continuarán con normalidad.

En el caso de Jujuy, hasta el momento los vuelos programados para el jueves 3 de septiembre no presentan modificaciones. Tanto las partidas como los arribos figuran sin cambios. De todos modos, los pasajeros que tengan pasajes para esa jornada deberán chequear el estado de sus vuelos durante las próximas horas.

Jueves 3 de septiembre: partidas a Jujuy

Jueves 3 de septiembre: arribos a Jujuy

Qué pasará el viernes 4 de septiembre

Para el viernes 4 de septiembre, la situación es similar: por ahora no hay modificaciones informadas en los vuelos desde y hacia Jujuy.

La recomendación para los pasajeros es mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de las aerolíneas y revisar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

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